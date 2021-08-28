بوتشيتينو يكشف مفاجأة بخصوص مبابي وموعد مشاركة ميسي

ماوريسيو بوتشيتينو مدرب باريس سان جيرمان يكشف مفاجأة جديدة عن مستقبل مبابي وموعد مشاركة ميسي.

لا يزال مستقبل كيليان مبابي مع نادي باريس سان جيرمان الفرنسي غامضًا، في ظل رفض اللاعب لتجديد عقده مع فريق العاصمة الفرنسية، وعناد إدارة النادي الباريسي أمام العروض المقدمة من ريال مدريد للتعاقد معه.

عقد مبابي مع باريس سان جيرمان ينتهي في يونيو 2022، وحتى الآن يرفض مهاجم منتخب فرنسا كافة العروض المغرية من إدارة ناديه للتجديد، وهو ما جعل ريال مدريد يحاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

ريال مدريد قدم عرضًا ثانيًا إلى باريس سان جيرمان بقيمة 170 مليون يورو بالإضافة إلى عشرة ملايين كمتغيرات، وهو العرض الذي لم يرد عليه النادي الفرنسي.

وتشير التقارير المختلفة إلى أن مستقبل مبابي قد يتضح قبل مباراة باريس سان جيرمان أمام ريمس والتي تقام مساء الأحد في الجولة الرابعة من الدوري الفرنسي.

الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان فجر من جانبه قنبلة جديدة بشأن مستقبل مبابي، خلال المؤتمر الصحفي قبل مباراة ريمس.

ويصر المدرب الأرجنتيني على أن مبابي لم يخبره أبدًا برغبته في الرحيل مع باريس سان جيرمان، في حين أكد ليوناردو المدير الرياضي للنادي على أن نجم منتخب فرنسا أعرب عن تلك الرغبة.

ماذا قال بوتشيتينو عن مستقبل مبابي؟

وفي حديثه خلال المؤتمر الصحفي لمباراة ريمس التي تقام مساء الأحد قال بوتشيتينو عن مستقبل مبابي: "لم يخبرني بأي شيء عن رغبته في مغادرة باريس سان جيرمان".

وعما إذا كان مبابي سيلعب مباراة ريمس، قال المدرب الأرجنتيني: "كيليان أعد نفسه جيدًا لمباراة الغد".

وتابع: "موقف رئيسنا ومديرنا الرياضي واضح للغاية بشأن وضع مبابي في باريس سان جيرمان".

ماذا قال بوتشيتينو عن مشاركة ميسي الأولى مع باريس؟

كما تحدث بوتشيتينو خلال المؤتمر الصحفي عن إمكانية ظهور ليونيل ميسي للمرة الأولى بقميص باريس سان جيرمان، وما إذا كان سيلعب مباراة ريمس بثلاثي هجومي مكون من البرغوث ونيمار ومبابي.

وقال الأرجنتيني: "لقد تدربوا جيدًا، وسنحلل الموقف، لم نقم بعد بالكشف عن القائمة، وسيكونون بالتأكيد ضمن الفريق، لكننا لا نعرف حتى الآن ما إذا كانوا سيلعبون من البداية".

هل يرحل مبابي عن باريس سان جيرمان قبل إغلاق سوق الانتقالات؟

ومع ضغط ريال مدريد، طالب باريس سان جيرمان أن يصل عرض النادي الملكي إلى 220 مليون يورو من أجل مبابي، لكن إدارة "الميرنجي" حازمة في موقفها بأنها لن تدفع هذا المبلغ.

وحسب مصادرنا في جول، فإن بوتشيتينو إلى جانب غرفة الملابس في باريس سان جيرمان يتقبلون احتمال رحيل مبابي.

ومع انتهاء عقد مبابي مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، سيكون على باريس سان جيرمان أن يقرر ما إذا كان سيخاطر بمغادرته مجانًا في الصيف المقبل، أو قبول آخر عرض قدمه ريال مدريد.

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