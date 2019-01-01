بوتشيتينو يعترف: توتنهام لن يستطيع المنافسة في سوق الانتقالات

تعرف على تصريحات المدير الفني للسبيرز بشأن عدم قدرة الفريق على جلب صفقات في سوق الانتقالات

اعترف ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، بصعوبة المنافسة مع الفرق الكبرى وجلب الصفقات في سوق الانتقالات.

توتنهام لم يتعاقد مع أي صفقة خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخيرة كما لم ينضم أي لاعب حتى الآن في يناير.

وقال المدير الفني للسبيرز في تصريحات لشبكة ESPN: "ليفربول أرادوا قلب دفاع فتعاقدوا مع فيرجيل فان دايك، احتاجوا لحارس مرمى فجلبوا الأفضل أليسون والأمر كذلك مع مانشستر سيتي".

وتابع: "الأمر أيضًا ينطبق على فرق من طراز رفيع أمثال ريال مدريد وبرشلونة والذين يتواجدون في مستوى مختلف".

المدرب الأرجنتيني اعترف بأنّ قدرة توتنهام الشرائية تحرمه من جلب الصفقات التي يرغب فيها ولذلك لن يستطيع بناء الفريق الذي يحتاج له.

8⃣ هي عدد مساهمات هازارد في آخر 8 مباريات خاضها أمام بورنموث في جميع المسابقات.

⚽️ سجل 7⃣

🎯 صنع 1⃣ pic.twitter.com/7GVv5DuN77 — جول العربي - Goal (@GoalAR) January 30, 2019

وأوضح: "الأمر كأننا نحتاج إلى غسّالة آلية ولكننا لم نشتري سوى مجفف، أو نرغب في أريكة فلم نتمكن من شراء سوى مقعد صغير. يقوم بنفس الوظيفة لكن ليس بالكفاءة ذاتها".

واختتم: "هناك فرق كبير بين توتنهام والفرق التي أعادت بناء نفسها بحثًا عن الفوز بالمباريات".

توتنهام يواجه واتفورد مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب ويمبلي ويحتاج للفوز للاقتراب من مانشستر سيتي صاحب المركز الثاني.