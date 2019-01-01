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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو: توتنهام بنفس مستوى ريال مدريد

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هيثم محمد    فيسبوك      تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، مدرب توتنهام، أنه يرى فريقه مستقبلاً على نفس المستوى مع ريال مدريد وأنه يسير بالطريق الصحيح.

ويمر توتنهام مؤخراً بفترة تراجع بعد ابتعاده عن صدارة ترتيب البريميرليج وخروجه من كلاً من كأس الاتحاد وكاراباو في الأسبوع الفائت.

وقال الأرجنتيني قبل مباراة واتفورد: "أرى نقطة مستقبلية حيث سيصبح توتنهام على نفس مستوى ريال مدريد، نملك البنية التحتية ويوماً ما بالتأكيد سنصل".

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وأتبع: "الأمر يتعلق بالإيمان والتاريخ، الأمر صعب بسبب المنافسة مع فرق كبرى، ولكن مستقبلاً توتنهام سينافس على كل لقب ممكن".

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ورفض بوتشيتينو مجدداً توضيح مستقبله: "لا يمكن أن أعد بالبقاء، الأمر يتعلق بالرئيس والقرار العام للنادي، وليس لي، عندما وقعت، فعلت ذلك خمس سنوات".

وختم: "أنا احترم عقدي، ولكن خمس سنوات في الكرة لا تعني البقاء مدى الحياة مثل اللاعبين، أنا موظف في النادي".

ويلعب توتنهام مساء الأربعاء أمام ضيفه واتفورد في محاولة للعودة للانتصارات وتقليص الفارق مع صاحب المركز الثاني مانشستر سيتي.

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