بوتشيتينو: نريد استمرار مبابي، وهذا موقف نيمار من برشلونة

ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان يكشف موقف نيمار من مواجهة برشلونة ويؤكد رغبته في استمرار مبابي.

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لنادي باريس سان جيرمان على رغبته في استمرار النجم الفرنسي كيليان مبابي في صفوف فريقه.

جاء هذا في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي الخاص بلقاء بريست، وتطرق خلالها للحديث عن موقف نيمار من اللحاق بلقاء برشلونة في إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو: "نيمار لن يتواجد في لقاء الغد، لكننا سعداء للغاية بمعدل سير عملية الاستشفاء الخاصة به في الأيام الماضية".

بيليه: مبابي هو وريثي الشرعي في كرة القدم!

وأضاف: "في الأيام المقبلة سنرى كيف تسير الأمور معه فيما تبقى من مهلة قبل مواجهة برشلونة، وإذا ما كان سينضم للفريق في المباراة".

وأردف عن تجديد عقد مبابي: "علاقتنا به جيدة في الفترة الأخيرة، لا يوجد شك ولو بسيط في رغبة باريس سان جيرمان في استمراره".

وأضاف: "هو لاعب نعتمد عليه كثيرًا، لكن في النهاية هو قرار يخص طرفين، ونتمنى أن يستمر في باريس سان جيرمان لسنوات كثيرة".

جدير بالذكر أن نيمار كان قد غاب عن لقاء الذهاب أمام برشلونة، والذي انتهى بفوز باريس سان جيرمان بأربعة أهداف لهدف وحيد.