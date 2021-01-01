بيليه: مبابي هو وريثي الشرعي في كرة القدم!

ثناء كبير..

يؤمن بيليه، أسطورة كرة القدم البرازيلية والعالمية، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان هو وريثه الشرعي في عالم الساحرة المستديرة.

مبابي، الذي حقق كأس العالم مع منتخب فرنسا والآن يتوق شوقًا لتحقيق دوري أبطال أوروبا مع بي آس جي، هو حديث العالم مؤخرًا بعد الهاتريك الذي أحرزه في برشلونة.

بإحرازه لهدف في نهائي كأس العالم 2018 بشباك منتخب كرواتيا، بات مبابي هو ثاني أصغر لاعب يسجل في نهائي المونديال بعد بيليه، ويبدو أن لذلك أثره على رأي الأسطورة البرازيلية فيه.

بيليه في حوار مع صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت قال "يمكن لمبابي أن يصبح وريثي، وأنا لا أقل ذلك على سبيل المزاح، أستطيع أن أرى نفسي في قدرته على اللعب بسرعة".

كما أضاف "إنه مهاجم يفكر بسرعة، وعندما تصل الكرة إليه فإنه يعرف بالفعل ما يجب عليه فعله بها، هذه خصائص مهمة في كرة القدم اليوم".

وأتم الأسطورة البرازيلية حديثه بقوله "كيليان مبابي سريع في سباقاته كما هو سريع في المراوغة أيضًا".

الجدير بالذكر أن هذه التصريحات قد تحفز مبابي على أخذ خطوة أخرى في مسيرته الفترة المقبلة، وسط ترقب من ريال مدريد على وجه التحديد للانقضاض على المهاجم الفرنسي.