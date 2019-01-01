بوتشيتينو: لست مندهشاً من تألق سانشو مع دورتموند

الموهبة الإنجليزية تعود مرة أخرى لمواجهة توتنهام على ملعب ويمبلي بدوري أبطال أوروبا

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، أنه ليس متفاجئاً من المستوى الذي يقدمه جادون سانشو نجم بوروسيا دورتموند.

اللاعب الشاب انتقل من مانشستر سيتي إلى دورتموند مقابل 8 مليون جنيه استرليني ليصبح من أهم نجوم الفريق.

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سانشو يعود مرة أخرى لانجلترا، عندما يلعب فريقه ضد توتنهام غداً الأربعاء في ذهاب دور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وقال بوتشيتينو عن صانع ألعاب دورتموند:"لست مندهشاً من المستوى الذي يظهر به لعلمي بما يمكنه فعله".

🔝 بهذه الروح دخل الملكي ديربي مدريد وبهذه الروح أيضًا يغادر لـ أمستردام للدفاع عن لقبه 👑🏆



( 🎥 : IG\Realmadrid) pic.twitter.com/4xeaRVkJCd — جول العربي - Goal (@GoalAR) February 12, 2019

وأضاف:"سواء مع منتخب إنجلترا أو مانشستر سيتي، فنحن كنا نتحدث هنا عن موهبة عظيمة، والآن هو يتحمل الضغوط ويلعب بشكل ممتاز بمختلف الأصعدة، الأمر ليس غريباً لأنه لاعب موهوب جداً".

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وأما عن إهدار فرصة التعاقد معه في 2017:"لا أريد الحديث عن ذلك".

جدير بالذكر أن سانشو نجح في تسجيل 8 أهداف وصناعة 11 بجميع البطولات هذا الموسم.