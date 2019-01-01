بوتشيتينو: سأتابع مباراة مانشستر وليفربول كـ"عاشق" للكرة

يُعيد ويبرئ سون أيضًا..

لم يخفِ ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لتوتنهام، شغفه بمباراة مانشستر سيتي وليفربول، والمقرر لها يوم الأحد في إطار الدوري الإنجليزي، وأكد على أنه سيُتابع المباراة بصفته من عشاق كرة القدم.

وتُعد مباراة السيتي والليفر في غاية الإثارة والأهمية في ظل المنافسة الشرسة بين الفريقين على لقب البريميرليج، فهذه هي فرصة مواتية لكتيبة جوارديولا لتقلص الفارق بينها وبين كتيبة كلوب، حال الفوز، إلى 3 نقاط فقط.

بدوره، فإن توتنهام يستعد لمباراة أخرى أمام شيفيلد يونايتد في إطار نفس الجولة من البريميرليج، لكن هذا اللقاء لن يُعيق بوتشتينو عن متابعة القمة الإنجليزية.

المدرب الأرجنتيني خلال تصريحاته في المؤتمر الصحفي لمباراة شيفيلد قال "أنا أحب كرة القدم، أحب مختلف الرياضات أيضًا مثل الجولف والتنس، ولكن الأفضلية دومًا عندي لكرة القدم.".

"من أجل متابعة مباراة مثل هذه، سأجلس أمام التلفاز وانتظرها وأتابعها، لأن كرة القدم هي أولويتي والمفضلة لي دائمًا."

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وتطرق بوتشيتينو للحديث حول واقعة إصابة أندري جوميش في مباراة فريقه أمام إيفرتون الأسبوع الماضي، وعاد وأكد على أن هيونج مين سون، لاعب السبيرز، لم يقصد أن يُصيب الدولي البرتغالي.

"لقد تأثر مثل الجميع خلال المباراة وبعدها، من الصعب أن ترى كيف يُعاني لاعبًا من إصابة قوية وجسيمة كهذه."

وأضاف "لقد كان ضالعًا في الإصابة، ولكنه عانى من الالتباس قليلًا، فمع إصدار البطاقة الحمراء، شعر وأنه المتسبب ولكنه لم يكن مذنبًا فيما يتعلق بالإصابة.".

"بالطبع هو آسف على جوميش مثله مثل جميع اللاعبين، ولكنه مرتاح بعد رسالة أندري على مواقع التواصل الاجتماعي والتي كانت جيدة وإيجابية."

كما تحدث بوتشيتينوعن ظاهرة الإصابات بشكل عام، واعتبر أن كرة القدم الاحترافية لا تمنحك الوقت لأن تبكي عند إصابة أحد لاعبيك، معتبرًا أن ضغط الوقت يفرض عليك أن تمضي قدمًا وتتعامل مع ما آلت إليه الأمور بإيجابياتها وسلبياتها.

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"المشكلة في التنافس في مستوى عالٍ أن ليس لديك وقت لتشعر بفقدانك للاعبين. عندما تفقد لاعب، لا يمكنك الجلوس وأن تبكي، المنافسة لا تجعل لديك هذه الرفاهية، فينبغي عليك أن تمضي قدمًا بسرعة، الأمر قاسٍ بعض الشيء ولكن ليس أمامك سوى المضي قدمًا ومحاولة الفوز في المباراة التالية."

ثم اختتم "الجميع يوفر طاقة مختلفة، ولكن يجب عليك ألا تتأثر بغياب أحد، إنه أمر مهم للغاية.".

يذكر أن توتنهام لم يبدأ الموسم بصورة جيدة محليًا وأوروبيًا، غير أن الأمور بدأت في التحسن، فيحتل السبيرز حاليًا المركز الحادي عشر برصيد 13 نقطة، في الوقت الذي يحتل فيه المركز الثاني في مجموعته بدوري الأبطال وشبه ضمن الصعود لثمن النهائي.