سون يعتذر عن إصابة جوميز بعد هدفه في شباك النجم الأحمر

نجم توتنهام سون لم ينسَ إصابة أندري جوميز حتى الآن

اعتذر النجم الدولي الكوري الجنوبي هيونج مين سون عن إصابة نجم إيفرتون أندري جوميز والتي تسبب فيها في مواجهة توتنهام أمام التوفيز مساء الأحد الماضي.

وسجل سون هدفًا من أهداف فريقه الأربعة في شباك النجم الأحمر الصربي في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الرابعة من دور المجموعات من دوري أبطال أوروبا.

وعقب تسجيله للهدف مباشرة، توجه سون إلى الكاميرات ليشير باعتذاره عن اللقطة التي تدخل فيها على أندري جوميز منذ أيام.

وكان سون قد تسبب دون عمد في إصابة أندري جوميز بخلع في الكاحل، الأمر الذي أدى إلى سوء حالته النفسية وبكائه في الملعب عقب رويته للقطة مباشرة.

وتحدثت بعض المصادر عن تفكير إدارة توتنهام في عرضه على طبيب نفسي من أجل التعامل بشكل طبيعي بعد تأثره باللقطة.

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يذكر أن الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم كان قد رفع الإيقاف عن سون بعد ثبوت عدم تعمده للعنف ضد أندري جوميز الذي سقط بشكل خاطئ مما أدى إلى إصابته.