بوتشيتينو: إصابة هاري كين لن تؤثر على سوق الانتقالات

كيف يلعب توتنهام في ظل غياب هاري كين؟ ومن يعوضه؟

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني لنادي توتنهام، أنّ إصابة هاري كين، مهاجم الفريق، لن تؤثر على خطة السبيرز في سوق انتقالات يناير.

كين تعرض لإصابة تبعده عن الملاعب نحو 6 أسابيع.

وقال المدرب الأرجنتيني في تصريحات صحفية: "إصابة كين لن تغير من خطة الفريق في سوق الانتقالات، سوف نسير بالطريقة ذاتها ولا أجد ضرورة لضم مهاجم".

وتابع: "بالطبع امتلاك كين في أتم حالة بدنية أمر يعود بالنفع على الفريق، ولكن لابد من إيجاد الحلول في غيابه وخاصة وأنّ لدينا مباراة مقبلة ضد فولهام ثم تشيلسي".

بوتشيتينو أشار إلى أنّ غياب سون مين ومشاركته في كأس آسيا تم التخطيط له ولكن إصابة كين عقدت المهمة.

وواصل: "أعتقد أن هذه فرصة للاعبين الشباب في المشاركة والحصول على دقائق أكثر، سوف نحاول ألا نخسر في غياب سون وكين".

واختتم: "بالنسبة لي أرى أنّ ليفربول ومانشستر سيتي فقط هما المرشحان للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الجاري".

من جانبه أكد كريس وادل، لاعب السبيرز السابق، في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية أنّ فيرناندو ليورنتي لن يتمكن من القيام بأدوار كين.

واوضح: "أعتقد أن ليورنتي لا يمتلك نفس مواصفات كين، أرى ضرورة الاعتماد على لوكاس مورا لأنه افضل".

وأتم: "غياب كين سيكون خسارة كبيرة، إنّه لاعب يسجل ويصنع ويقدم كل شيء ويكفي أنّه يتجاوز 20 هدفًا في البريميرليج كل موسم".

وعلم Goal أنّ توتنهام تراجع عن خطة بيع ليورنتي بعد إصابة هاري كين.