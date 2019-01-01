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الدوري الإنجليزي الممتاز

صدمة قوية - توتنهام يفقد كين بمواجهات هامة في الدوري والأبطال

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المدرب الأرجنتيني ماوريسيو بوتشيتينو قد يلجأ لسوق الانتقالات بسبب هذه الإصابة

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

كشف نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن المدة التي سيغيبها مهاجمه المُصاب هاري كين عن الملاعب.

كين تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر يونايتد التي خسرها الفريق بهدف دون رد الأحد الماضي.

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ووفقاً لآخر الفحوصات الطبية فإن كين يعاني من مشكلة جديدة في الكاحل، ومن المتوقع غيابه لمدة تزيد عن شهر.

وهو ما يعني غياب الدولي الإنجليزي عن العديد من المباريات الهامة للفريق، خلال شهري يناير وفبراير.

ولن يشارك كين بمباريات توتنهام ضد كلاً من :فولهام، تشيلسي، كريستال بالاس، واتفورد، نيوكاسل، ليستر سيتي على المستوى المحلي.

ومن المتوقع أيضاً أن لا يلعب ضد بوروسيا دورتموند في منتصف فبراير القادم، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

وتمثل هذه الإصابة ضربة قوية لتوتنهام وحظوظه في المنافسة بالدوري الإنجليزي، حيث يغيب عنه الكوري سون هيونج مين للمشاركة بكأس الأمم الآسيوية.

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وهو ما قد يجبر المدرب ماوريسيو بوتشيتينو، إلى اللجوء لسوق الانتقالات الشتوية من أجل التعاقد مع مهاجم جديد.

ويحتل توتنهام المركز الثالث بجدول البريميرليج، وفي رصيده 48 بفارق 9 نقاط عن ليفربول المتصدر.

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