صدمة قوية - توتنهام يفقد كين بمواجهات هامة في الدوري والأبطال

كشف نادي توتنهام الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، عن المدة التي سيغيبها مهاجمه المُصاب هاري كين عن الملاعب.

كين تعرض لإصابة قوية خلال مواجهة مانشستر يونايتد التي خسرها الفريق بهدف دون رد الأحد الماضي.

ووفقاً لآخر الفحوصات الطبية فإن كين يعاني من مشكلة جديدة في الكاحل، ومن المتوقع غيابه لمدة تزيد عن شهر.

وهو ما يعني غياب الدولي الإنجليزي عن العديد من المباريات الهامة للفريق، خلال شهري يناير وفبراير.

ولن يشارك كين بمباريات توتنهام ضد كلاً من :فولهام، تشيلسي، كريستال بالاس، واتفورد، نيوكاسل، ليستر سيتي على المستوى المحلي.

ومن المتوقع أيضاً أن لا يلعب ضد بوروسيا دورتموند في منتصف فبراير القادم، بدور الـ16 من دوري أبطال أوروبا.

