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الدوري الإنجليزي الممتاز

بوتشيتينو: إصابة كين لن تؤثر على خططنا في يناير

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المدرب الأرجنتيني لم ينفي إمكانية التعاقد مع لاعب جديد يناسب خطة الفريق ويمكنه مساعدته هذا الموسم

بقلم    علي سمير      تابعوه على تويتر

أكد ماوريسيو بوتشيتينو المدير الفني لتوتنهام، انه لا يبحث عن مهاجم بديل لتعويض الإنجليزي هاري كين.

نجم توتنهام تعرض لإصابة في الكاحل بمواجهة مانشستر يونايتد التي خسرها سبيرز بهدف نظيف الأحد الماضي.

غياب كين سيصل أطول مما توقعه جماهير توتنهام، حيث لن يلعب قبل شهر مارس القادم، لتُثار التكهنات حول تعاقد النادي مع مهاجم جديد.

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وقال بوتشيتينو عن هذه الإمكانية:"سنرى ما سيحدث خلال فترة تعافيه من الإصابة، هاري شخص إيجابي جداً بعد سماعه بالخبر بدأ التفكير في وقت العودة".

وأضاف:"هو واحد من أفضل المهاجمين في العالم وبالطبع غيابه سيؤثر علينا، ولكني أثق في قدرتنا على المضي قدماً بدونه".

وتابع:"الإصابة لن تؤثر على طريقة دخولنا المباريات، أو على إجراء تعاقدات جديدة في يناير الجاري".

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واستكمل الأرجنتيني:"الميركاتو الشتوي ليس بهذه السهولة، نريد تحسين الفريق وإذا وجدنا اللاعب المناسب سنتعاقد معه بدون أي ضغوطات بعد إصابة كين".

وتأتي تصريحات بوتشيتينو قبل مواجهة توتنهام غداً السبت ضد فولهام، في الجولة الثالثة والعشرين من الدوري الإنجليزي.

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