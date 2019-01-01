بوتشتينيو يكسب مبلغًا خرافيًا بعد إقالته من توتنهام

خسر وظيفة وربح أموالًا..

خسر ماوريسيو بوتشيتينو وظيفته كمدرب لتوتنهام هوتسبيرز، لكن الأكيد أنه قد حقق ربحًا ماديًا كبيرًا من جراء هذه الإقالة.

الإقالة جاءت على خلفية تراجع النتائج هذا الموسم، حيث يحتل الفريق المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي، وحقق ثلاثة انتصارات فقط من 12 مباراة مع تعادله في 5 وخسارته في 4، ليكون إجمالي نقاطه 14 نقطة فقط.

إدارة دانيل ليفي سيتعين عليها دفع أكثر من 20 مليون جنيه استرليني في صورة مكآفات لمدربها المقال، وهو رقم ضخم لم يتحصل عليه جوزيه مورينيو بعد إقالته من مانشستر يونايتد في ديسمبر الماضي.

ارتفاع القيمة المادية لإقالة بوتشتينيو تأتي نتيجة تجديده لتعاقده في مايو 2018، والعقد الجديد بات يفرض على الإدارة أن تدفع له بصورة مبدئية قرابة 12.5 مليون جنيه استرليني.

الـ20 مليون جنيه استرليني لن تكون للمدرب الأرجنتيني وحده، بل هو وجهازه المعاون المكون من خيسوس بيريز وميجيل دي أوجستينو وأنطوني خيمينيز.

يذكر أن بوتشيتينو قد قاد توتنهام في 293 إجمالًا، وقد قاد الفريق للإنجاز الأهم بالوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي والذي خسره من ليفربول بهدفين نظيفين على ملعب واندا ميتروبوليتانو.

كما يجدر الإشارة إلى أن مورينيو هو المرشح الأبرز لتولي مهام الإدارة الفنية للسبيرز في الفترة المقبلة وذلك حسبما أشارت له تقارير صحفية من شبكة سكاي سبورت.