سكاي - مورينيو قريب من تدريب توتنهام

خطوة كبيرة للنادي وللمدرب إن تمت..

بدأ اسم جوزيه مورينيو، المدير الفني السابق لمانشستر يونايتد، في البروز كخليفة محتمل لمارويسيو بوتشيتينو في منصب المدير الفني لتوتنهام هوتسبيرز، وذلك حسبما كشفت شبكة سكاي سبورت.

وكان مورينيو قد رحل عن تدريب اليونايتد في ديسمبر 2018 بعد الهزيمة من ليفربول بثلاثة أهداف لهدف، ومنذ ذلك الحين وارتبط اسمه بعدد من الأندية لكنه لم يقدم على خطوته الجديدة في عالم التدريب بعد.

بوتشيتينو كان مرشحًا للرحيل عن السبيرز منذ مدة بعد تراجع النتائج هذا الموسم تحت ولايته، غير أن المفاجأة كانت في التوقيت، فكان من المتوقع أن تتخذ إدارة دانيل ليفي هذا القرار في حال الخسارة بمباراة جديدة، لكن الأمر كان سريعًا.

وبحسب ما أشارت له سكاي، فإن مورينيو يُعد مرشحًا بارزًا لتدريب توتنهام في المرحلة المقبلة، إذ أن الإدارة اللندنية تضعه من ضمن خياراتها لخلافة الأرجنتيني المُقال.

في الوقت نفسه فقد أكد الصحفي فابريزيو رومانو، المقرب من الدوائر الإنجليزية، أن مورينيو هو المرشح الأول حاليًا بالنسبة لإدارة السبيرز، وكذلك فإن المدرب البرتغالي لا يُمانع التفاوض حول الأمر، والأمر الآن كله في يد دانيل ليفي رئيس النادي.

توتنهام يحتل حاليًا المركز الرابع عشر في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 14 نقطة فقط وقد حقق ثلاثة انتصارات خلال 12 مباراة فقط، الرقم الذي عجّل برحيل بوتشيتينو بعد الخمس سنوات التي قضاها داخل جدران ملعب الوايت هارت لين.

يذكر أن مورينيو قد رُشِح من قبل ليتولى مهمة ليون، غير أن مسؤولو النادي الفرنسي كشفوا أن رغبة المدرب البرتغالي هي التدريب في الدوري الإنجليزي من جديد، مما قد يعطي إشارة لاحتمالية وصول "السبيشال وان" لاتفاق بسهولة مع توتنهام.