بوتشتينو يُعلن: أريد العمل في الدوري الإنجليزي مجددًا

أنا الآن أتعافى..

أكد ماوريسيو بوتشيتينو، المدير الفني السابق لتوتنهام، أنه يتطلع قدمًا إلى العودة مجددًا للعمل في الدوري الإنجليزي الممتاز بالمرحلة المقبلة من مسيرته التدريبية.

بوتشيتينو كان قد أُقيل من تدريب السبيرز بعد خمسة مواسم قاد خلالها الفريق لتطور كبير وإنجازات أبرزها الوصول إلى نهائي دوري أبطال أوروبا بالموسم الماضي.

ومنذ الإقالة وارتبط اسم المدرب الأرجنتيني بالإشراف على عدد من الأندية الأوروبية، ولعل اسم مانشستر يونايتد هو الأبرز، ولم يخفِ بوتشيتينو رغبته في التدريب بالبريميرليج.

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وخلال تصريحات صحفية، قال بوتشيتينو "لأكون صادقًا، أحب العمل في الدوري الإنجليزي الممتاز مجددًا. أعرف أن الأمر سيكون صعبًا، والآن هي لحظة الانتظار وسنرى ما سيحدث.".

كما أضاف "إنها لحظة التعافي والتفكير في نفسك قليلًا والاستعداد لأن في كرة القدم يمكن أن يحدث كل شيء وعليك أن تكون مستعدًا دائمًا.".

"أنا جاهز وانتظر التحدي الجديد، لديّ الإيمان بأن التحدي المقبل سوف يكون مذهلًا."

يذكر أن جوزيه مورينيو هو من خلف بوتشتينيو في تدريب توتنهام، وقد أعلن لاعبو توتنهام كثيرًا وكذلك مدربهم الجديد عن مدى تقديرهم للعمل الكبير الذي صنعه الأرجنتيني في لندن معهم.