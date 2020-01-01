السيتي، اليونايتد وسبب تسمية أشهر الأندية الإنجليزية

يقودكم جول في هذا التقرير للتعرف على أصل تسمية بعض الأندية الإنجليزية التي تنتهي اسمها ببعض اللواحق الشهيرة مثل سيتي، يونايتد وغيره من نهايات الأسماء

اشتهرت كرة القدم الإنجليزية ببعض نهايات الأسماء التي ارتبطت بها بعض الأندية ووصل عددها إلى 19 في مختلف الدرجات، بدايًة من الدوري الإنجليزي الممتاز ونهايًة بالدرجة الرابعة، على غرار كلمة سيتي ويونايتد وهما الأبرز على الإطلاق بسبب تاريخ السماوي والشياطين الحمر وتواجدهما في الدرجة الممتازة طيلة العقود الماضية.

هناك أيضًا بعض نهايات الأسماء التي تبدو غير مألوفة وذلك لأن الأندية التي تُسمى بها توجد في الدرجات الأدنى، لا تلقَ نفس الصيت الإعلامي أو المتابعة من قبل الجماهير لذا لا يتم ترديد اسمها بشكل شائع، مثل أورينت وألكسندرا، بالإضافة إلى لواحق آخرى سنتعرف عليها في هذا التقرير.

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ألبيون

يعتبر فريق برايتون هو ممثل هذا الاسم في الدوري الإنجليزي الممتاز، ويُضاف إليه الثنائي وست بروميتش وبورتون في دوري الرابطة الإنجليزية.

يعتبر الاسم هو مصطلح بريطاني قديم مقتبس من الكلمة اللاتينية "ألبوس" والتي تعني "أبيض"، والتي تشير إلى المنحدرات البيضاء في دوفر والتي تقع في جنوب شرق إنجلترا.

ألكسندرا

تم تسمية فريق كرو على اسم الأميرة ألكسندرا، والتي كانت زوجة الملك إدوارد السابع.

أرجايل

هناك جدل حول سبب تسمية بليموث بهذا الاسم، هناك اقتراح بأنه تم تسميتها باسم أرجايل وسوثرلاند هايلاندرز وهو فوج عسكري اسكتلندي ذو تقاليد كرة قدم قوية، النظرية الأخرى هي تسميته طبقًا لحانة محلية كانت تُدعى حانة أرجايل.

أتلتيك

يعتبر أتلتيك هو اسم تقليدي لنادي كرة قدم ويتم اقتباسه من الميدان أو المضمار، ولكن الطريف أن الفريق الذي يحمل ذلك الاسم لم يفز بالدوري أبدًا، على الرغم أن أولدهام وتشارلتون كان قد سبق لهما وأن أنهيا إحدى المواسم في المركز الثاني.

سيتي

مما لا شك فيه يعتبر "سيتي" هو نهاية الأسم الأشهر على الإطلاق في العصر الحالي، خاصًة وأنها مرتبطة بحامل لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، وعلى الرغم من شعبية ذلك الاسم ولكن اثنين فقط ممن يُنادوا به في إنجلترا استطاعوا الفوز بالدوري وهما مانشستر وليستر.

هناك العديد من الأندية التي تحمل نفس نهاية الاسم في مختلف الدرجات وهي نورويتش، ستوك، لينكولن وإكستر.

كاونتي

يعتبر ديربي هو الكاونتي الوحيد الذي فاز بلقب الدوري الإنجليزي الممتاز وفعلها مرتين في فترة السبعينات، وعلى غرار المدينة أو القرية، يأتي الاسم ببساطة من المنطقة التي يمثلها النادي.

دونز

عندما انتقل ويمبلدون الأصلي إلى ميلتون كينز، ارادوا الاحتفاظ بجزء من تاريخ النادي، وعلى الرغم أنهم استبعدوا منطقة لندن الذي كان الفريق مُسمى بها، احتفظوا باللقب الجديد وأضافوا لها كلمة "دونز".

فورست

أُتخذ اسم نوتينجهام من إحدى قمم التي كان يوجد عليها شجرة روبن هود والتي اشتهرت بها بعض الأساطير بأنه كان يسرق من الأغنياء ليهب الفقراء من غابة شيروود التي تقع بالقرب من مانسفيلد، على بعد حوالي 25 ميلًا من المدينة.

هوتسبير

يوجد هوتسبير واحد في الكرة الإنجليزية وهو توتنهام والذي تم تسميته على اسم السير هاري هوتسبير والذي ظهر في مسرحية هنري الرابع لويليام شكسبير، كونه جنديًا ومقاتلًا عنيفًا، ومع ذلك إلا أنه تم اختصار الاسم إلى "سبيرز".

أورينت

يعتبر اسم ليتون أورينت من الأسماء التي أُثير الجدل حول ماهيتها، قيل أن سبب التسمية هو اقتراح اللاعب جاك ديرينج والذي كان يعمل موظفًا بالشركة آنذاك، أو أن كل العاملين كانوا من الطرف الشرقي من لندن، كما أُشيع من بعض مؤرخي النادي أن اختيار هذا الاسم يعود إلى طبيعته الفريدة.

نورث إيند

تبنى بريستون هذا الاسم عندما انقسم النادي الذي كان لازال ناديًا للكريكيت إلى مجموعتين، تم اضافة اسم "نورث إيند" إلى المجموعة التي انتقلت إلى منتزه مور في المدينة والذي يقع في الشمال.

رينجرز

على غرار روفرز وواندرز، الأندية التي بدأت باسم رينجرز لم تمتلك ملعبًا خاصًا بها، على سبيل المثال لعب كوينز بارك رينجرز على 20 ستاد مختلف وهو رقم قياسي، قبل أن يستقر في نهاية المطاف على ملعب لوفتس رود وذلك في عام 1917.

روفرز

يعتبر بلاكبيرن هو أشهر روفرز في إنجلترا، خاصًة وأنه سبق له الفوز بالدوري الإنجليزي في مناسبة واحدة، وعلى غرار "واندرز" لم يمتلك الروفرز أي ملعب خاص بهم عند تأسيس النادي.

ستانلي

استقال فريق أكرينجتون الأصلي من كرة القدم بعد خمس سنوات فقط من تأسيسه، عندما حدث ذلك قرر فريق ستانلي فيلا أن يقتبس الاسم ليصبح الاسم الجديد هو أكرينجتون ستانلي.

تاون

يعتبر تاون هو اسم آخر شعبي للغاية للأندية، ولكنه يشير إلى تلك الفرق التي لا تمثل المدن الكبيرة، لذا قلما حظيت بالنجاح، وتمكن ناديا هادرسفيلد وإبسويتش فقط من الفوز بالدوري الإنجليزي، وتعود المرة الأخيرة إلى موسم 1961-62.

يونايتد

يمكن القول بأن "يونايتد" هو أنجح نهاية اسم لفريق كرة قدم على الإطلاق في إنجلترا، وقد زادت شهرته في السنوات الأخيرة بسبب هيمنة مانشستر على لقب الدوري الإنجليزي لفترات طويلة تحت قيادة السير أليكس فيرجسون، ولكن أول فريق مسمى باليونايتد حقق اللقب كان شيفيلد وذلك موسم 1897-98.

منذ ذلك الحين، نجحت أندية أخرى ارتبطت اسمائها باليونايتد في الظفر باللقب مثل نيوكاسل، ليدز ومانشستر، ويعبر ذلك الاسم عن مدى الوحدة والترابط لتحقيق غرض مشترك وتم اعتماده بشكل أكبر عند انضم فريقان أو أكثر إلى فريق أكبر.

فيلا

يعتبر أستون هو الفيلا الوحيد الذي يلعب في الدوري الإنجليزي الممتاز وهو ما يمثل فخرًا كبيرًا للنادي في مواجهة غريمه برمنجهام الذي يتواجد معه في نفس المقاطعة، ومن المحتمل أن يكون السبب وراء هذه التسمية هو أن فريق الكريكيت المحلي كان يبحث عن شئ ما للقيام به في فصل الشتاء لإبقائهم مشغولين، فقرروا ممارسة كرة القدم.

واندرز

يحمل أمثال وولفز، بولتون وويكامب اسم واندرز، والذي يأتي على الأرجح كشكل من أشكال التقليد للفائزين الأصليين في كأس الاتحاد الإنجليزي عام 1872 والذين كانوا معروفين باسم "واندرز، يمنح الاسم احساسًا رومانسيًا بالسفر المهتم باللعب من أجل المتعة بدلًا من الفوز.

وينزداي

تفتخر شيفيلد بأحد الأسماء الأكثر غرابة في كرة القدم الإنجليزية وهو وينزداي والذي يعني يوم الأربعاء بكل بساطة، ويعود السبب في التسمية إلى فريق الكريكيت والذي كان يلعب كل مبارياته يوم الأربعاء من كل أسبوع.