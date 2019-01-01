بواتينج ينصح شقيقه بالانضمام للدوري الإيطالي

هل نرى جيروم بواتينج في يوفنتوس؟

مصعب صلاح | فيس بوك | تويتر

نصح كيفين برنس بواتينج، مهاجم فيورنتينا، شقيقه جيروم، مدافع بايرن ميونخ، بالانضمام إلى يوفنتوس في الدوري الإيطالي.

بواتينج كان قريبًا من الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في سوق الانتقالات الماضية وارتداء قميص البيانكونيري.

وقال برنس بواتينج في تصريحات صحفية: "سوف يكون أمر رائع بالنسبة له أن يأتي إلى إيطاليا وخاصة وأنّه لا يحصل على دقائق لعب كافية في بايرن ميونخ".

وتابع: "أتوقع أن أراه بقميص يوفنتوس، يوفنتوس فريق كبير وحقق الدوري عدة مرات وفي مستوى بايرن ميونخ بالبوندسليجا".

جدير بالذكر أنّ الثنائي لم يلعبا سويًا سوى في مرحلة الشباب مع نادي هيرتا برلين، كما أنّ جيروم يلعب مع منتخب ألمانيا وبرنس في غانا.

وكان كيفين قد انتقد التعامل الهين مع العنصرية في الدوري الألماني بسبب ما جرى مع رئيس شالكه.

وسبق وكشف اللاعب كواليس فترته في برشلونة وأزمة عثمان ديمبيلي داخل أسوار كامب نو.