يوفنتوس يبحث عن معوض لكيليني

عدة حلول مطروحة لتعويض غياب القائد

أوضحت تقارير إيطالية أن يوفنتوس بدأ التحرك في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات من أجل التعاقد مع معوض للمصاب جيورجيو كيليني.

كيليني تعرض لقطع في أوتار الركبة اليمنى قبل أيام، وسيغيب لمدة تقارب الخمسة أشهر عن يوفنتوس بحسب التقارير الطبية.

وذكرت "توتوسبور" أن يوفنتوس أعد قائمة من الأسماء المرشحة للانضمام للفريق لتعويض إصابة القائد وغيابه عن قرابة نصف الموسم.

وضمت القائمة لاعب الفريق السابق مهدي بن عطية، المتواجد حالياً مع الدحيل في قطر، والذي كشف مؤخراً عن محادثات مع يوفنتوس للعودة.

وتواجد أيضاً جيروم بواتينج، لاعب بايرن ميونخ، والذي فقد مركزه أساسياً مع البافاري، وصامويل أومتيتي، الذي يعاني من وضعية شبيهة في برشلونة.

آخر الأسماء المطروحة هو إيزيكيل جاراي، لاعب فالنسيا، ولم تستبعد الصحيفة الاعتماد على دانييلي روجاني بعد تعطل انتقاله إلى روما.

ماندجوكيتش يتلقى عرضاً قطرياً

وفاز يوفنتوس مساء السبت على نابولي بنتيجة 4-3 ضمن الجولة الثانية للدوري الإيطالي.