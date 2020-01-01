بواتينج ينتظر إجراء جماهيري ضد العنصرية

جيروم بواتينج يشعر يشعر بالغضب بسبب العنصرية

أعرب مدافع بايرن ميونخ جيروم بواتينج عن استيائه من تكرار الهتافات العنصرية في حق اللاعبين أصحاب البشرة السمراء في مختلف الملاعب الأوروبية.

وكان لاعب هيرتا برلين جوردان توروناريجا قد تعرض لهتافات عنصرية مؤخرًا مما زاد من حدة الهجوم على مثل هذه الممارسات في ألمانيا.

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وحول ذلك، عبر بواتينج عن غضبه من رد الفعل على مثل هذه الأحداث التي تكررت كثيرًا في الآونة الأخيرة، حيث يرى أن الجماهير يجب أن تكون أكثر حدة.

وأضاف: "لدي تجارب مماثلة مع مثل هذه الممارسات في الدوري الألماني، حيث حدثت طوال فترة تواجدي هنا من وقت لآخر، ولا جديد يحدث"

وتابع: "أصوات القرود التي تطلقها الجماهير تلك مؤسفة للغاية، لسوء الحظ أنه من الصعب تحديد من يقوم بمثل هذه الأفعال ولكن كل ما في الآمر أن سماعها يجعلك تستاء"

وكانت تقارير قد ذكرت أن جيروم بواتينج بات يشعر بالوحدة بسبب هذه الحالات التي تكررت مؤخرًا، والتي جعلته يبتعد عن التركيز في كرة القدم"

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يذكر أن بعض المصادر قد توقعت رحيل بواتينج عن بايرن ميونخ بعدما فشل الطرفان في الوصول إلى حل وسط بعد الأزمة التي حدثت بينهما مؤخرًا.