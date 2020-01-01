كوتينيو: لست نادمًا على ترك ليفربول

لست متفاجئًا من وضعهم الحالي..

لم يخفِ فيليب كوتينيو، لاعب بايرن ميونخ، سعادته بالأداء المميز الذي يُقدمه فريقه الأسبق ليفربول، لكنه عاد وأكد أنه لا يشعر بالندم لترك الريدز والانتقال إلى برشلونة.

ومذ أن ترك الدولي البرازيلي ملعب الأنفيلد وتراجع مستواه بصورة كبيرة، ففشل فشلًا ذريعًا في برشلونة ليُعار إلى بايرن في الصيف الماضي، وحتى الآن لم يقدم المأمول أيضًا.

في الوقت نفسه فإن كتيبة يورجن كلوب تُبدع وحققت لقب دوري أبطال أوروبا والآن في طريقهم للتتويج بالدوري الإنجليزي الممتاز، ولكن هذا لا يُفاجئ كوتينيو كثيرًا.

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كوتينيو في حوار صحفي قال "ليفربول لا يفاجئني، لقد رأينا ما فعلوه الموسم الماضي، لم أشعر بالدهشة أيضًا لأنني أدرك مدربهم ولاعبيهم الرائعين.".

كما أضاف "أنا سعيد جدًا لهم لأن لديّ العديد من الأصدقاء هناك كزملائي السابقين، أنا حقًا سعيد جدًا لهم ولما يفعلونه الآن، لكن هذا كل شيء بالنسبة لي الآن.".

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"أنا لا أنظر إلى الوراء، لقد سلكت طريقًا آخر، والآن أنا في رحلة أخرى، تمامًا مثل أي شخص، في النهاية أنا أركز على الوصول إلى أحلامي، أنا سعيد بما فعلته في الماضي وأتطلع لتحقيق الكثير في المستقبل."

وأتم "يمكننا في بايرن ميونخ الفوز بكل شيء، نحن نعمل بجد من أجل ذلك. دوري الأبطال شاقٌ للغاية، ولكن إن كنت تعمل بجد فلك فرصة التتويج به.".

يذكر أن آخر التقارير من الصحف الألمانية قد أشارت إلى أن إدارة البافاري قد قررت عدم شراء كوتينيو في الصيف المقبل ليعود مجددًا إلى برشلونة.