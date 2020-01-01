بواتينج يخرق حظر كورونا وبايرن ميونخ يُعاقبه

واللاعب يعلن رغبته في البقاء..

عاقب بايرن ميونخ لاعبه جيروم بواتينج بغرامة لم يتم الكشف عنها بسبب خرقه لقرار العزل الاجتماعي ومغادرته مقاطعة بافاريا مساء الثلاثاء رغم انتشار فيروس كورونا دون إذن النادي.

بواتينج أعلن على الملأ تقبله للعقوبة التي فرضتها الإدارة البافارية عليه، ولكنه في الوقت نفسه، كشف أنه توجه إلى ساكسونيا من أجل الوجود بجانب ابنه المريض.

بايرن ميونخ بدوره نشر بيانًا عن الأمر كتب فيه "ينبغي على لاعبينا حاليًا الالتزام بالسلوك وفقًا للمبادئ التوجيهية بشأن تقييد الخروج وفقًا لقرار حكومة بافاريا وتوصيات السلطات الصحية.".

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لم تُعلن عن قيمة الغرامة التي فرضتها إدارة كارل هاينز رومينيجه، لكن ما تم الإعلان عنه أنها ستوجه إلى مستشفيات مقاطعة ميونخ من أجل دعمها في حربها ضد فيروس كورونا.

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بدوره، عقّب صاحب الـ31 عامًا قائلًا "أعلم أنه كان من الخطأ عدم إبلاغ النادي برحلتي، ولكن في ذلك الوقت لم يكن في ذهني سوى ابني فقط، لم يكن بصحة جيدة حينها.".

كما أضاف "إذا اتصل الابن بوالده، فالأكيد أنني سأرحل مهما كان الوقت! بالنسبة لي، أقبل أي عقوبة، بعد كل شيء، هذا هو ابني.".

وأتم "أريد أن أعرف من هو الأب الذي لا يغادر في مثل هذه اللحظة؟ ابني صاحب الـ4 أعوام مريض! إذا كان هناك عقاب على ذلك، فأنا احترمه، ولكنني أجده حزينًا.".

الجدير بالذكر أنه قد تم الكشف عن اختراق بواتينج للحظر من خلال المحطات التلفزيونية الألمانية، حيث رصدته الكاميرات وهو ناجٍ من حادث سيارة على الطريق السريع.

كما تجدر الإشارة إلى أن اللاعب خرج للصحافة في الأيام الماضية وأعلن نيته الاستمرار في أليانز آرينا حتى نهاية عقده في 2021 رغم صعوبة وقوة المنافسة في مركز قلب الدفاع.