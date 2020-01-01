رومينيجه: دوري السوبر لن يُقام قبل 10 سنوات

خسائر مالية فادحة بسبب كورونا

يعتقد كارل رومينيجه المدير التنفيذي لنادي بايرن ميونخ، أن الوضع الحالي لكرة القدم الأوروبية، سيؤجل اقتراح دوري السوبر لحوالي 10 سنوات.

بايرن والعديد من الأندية الأوروبية الكبيرة، تبنت مقترحاً بإقامة دوري السوبر بين عمالقة القارة، ولكن يبدو أن الأمور تغيرت بسبب انتشار فيروس كورونا.

وقال رومينيجه في تصريحات لصحيفة فرانكفورت الألمانية:"يجب علينا التفكير في هذا الأمر بعد نهاية الأزمة الحالية، اقتناعي الشخصي أنه لن يكون هناك دوري سوبر في السنوات العشر المقبلة".

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وأضاف:"الوقت الذي نمر به ليس المناسب لمناقشة هذا المقترح، الفكرة الموجودة الآن هي إمكانية الحفاظ على أرباح الأندية بعد توقف النشاط الرياضي".

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وتابع:"أرى أن الوضع الحالي لنا في البوندسليجا والمشاركة في دوري أبطال أوروبا لا يتطلب تعديلات، ولكن على كل الأندية التغلب على أزمة كورونا دون تعليق الموسم".

يذكر أن بايرن ميونخ يحتل صدارة الدوري الألماني قبل التوقف، كما وضع قدماً في ربع نهائي دوري الأبطال، بعد الفوز على تشيلسي 3/0 بذهاب دور الـ16 من البطولة.