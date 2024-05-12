"بن نافل ترك الكرة في ملعبهم" .. النصر يحسم موقفه من تنظيم ممر شرفي للهلال!

هل ينظم النصر ممرًا شرفيًا للهلال بعد حسم لقب الدوري؟

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"هذا شأن النصر" .. هكذا علّق فهد بن نافل، رئيس مؤسسة الهلال غير الربحية، على تنظيم المنافس ممر شرفي للاعبي الأزرق، في مباراة الديربي، بمناسبة حسم لقب دوري روشن السعودي.

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الهلال حسم اللقب قبل 3 جولات على نهاية الموسم، بعد فوزه على الحزم بنتيجة (4-1)، على ملعب مدينة الأمير فيصل بن فهد الرياضية، في مباراة الجولة 31، ليواصل الابتعاد في صدارة دوري روشن السعودي، بالوصول إلى 89 نقطة، بفارق 12 نقطة عن النصر.

وكشف "الميدان الرياضي" عن موقف النصر من إقامة ممر شرفي خلال مباراة الهلال، في قمة الجولة 32 من الدوري السعودي، التي تقام على ملعب الأول بارك، مساء الجمعة المقبلة.

ورفض صناع القرار بنادي النصر، فكرة إقامة ممر شرفي للاعبي الهلال، على أن يتم حسم الأمر بشكل رسمي خلال الساعات المقبلة.

وفي هذا السياق، أكد الإعلامي علي العنزي، بشكل رسمي، عدم وجود ممر شرفي في ديربي النصر والهلال المقبل.

وكان فهد الهريفي، نجم النصر الأسبق، قد أثار غضب جماهير العالمي، بعدما اقترح تنظيم لاعبي النصر ممر شرفي، وقد سبق وأن فعلها الهلال عام 1989، مضيفًا "هذا عهد جديد ومرحلة مهمة متنوعة في كل شيء".

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في المقابل، ذكر سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق بنادي النصر، بأنه ينبغي على لاعبي الهلال تنظيم ممر شرفي للنجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي حسم - بنسبة كبيرة - لقب هداف دوري روشن السعودي، بعدما سجل 33 هدفًا، ليبتعد بفارق 7 أهداف عن مهاجم الهلال، ألكساندر ميتروفيتش.

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