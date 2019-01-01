بن مشعل: دعم الهيئة العامة للعويس ليس غريبًا

العويس تعرض لإصابة قوية أمام الفيصلي

تحدث الأمير منصور بن مشعل المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي عن مساندة الحارس محمد العويس في الفترة الماضية من جانب أكثر من جهة بعد الإصابة.

تعرض العويس لإصابة قوية في مباراة فريقه أمام الفيصلي، ضمن منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والذي انتهى بفوز الراقي.

وتكفل الأمير عبدالعزيز بن تركي، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، بعلاج العويس، عقب إصابة الوجه القوية أمام فريق الفيصلي.

وقال بن مشعل في تصريحات لصحيفة "الرياضية" السعودية: "ليس تصرفًا غريبًا على الهيئة العامة للرياضة التكفل بعلاج العويس فهي تقدم الكثير لمساعدة كافة الأندية".

وأضاف: "هيئة الرياضة حريصة على سلامة جميع اللاعبين وعلى إصابة العويس والحرص على عودته في أسرع وقت ممكن من الإصابة".

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وتابع بن مشعل خلال تصريحاته: "العملية الجراحية للعويس ستجرى اليوم، وبعدها سنحدد الفترة التي سيغيبها الحارس عن الأهلي".

ويمر الأهلي في الوقت الحالي بفترة استفاقة بعد مجيء السويسري كريستيان جروس المدير الفني، في ولايته الثالثة للراقي في مسيرته التدريبية.