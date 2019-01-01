القحطاني يكشف سبب عدم حضور بعض اللاعبين السعوديين لمهرجان اعتزاله

ياسر القحطاني يستعد لمهرجان اعتزاله

تحدث ياسر القحطاني نجم الهلال السابق، والذي يستعد لمباراة اعتزاله كرة القدم، عن سبب غياب بعد النجوم السعوديين عن اللقاء التي ستجرى اليوم.

ياسر القحطاني يعد من أبرز المهاجمين في تاريخ زعيم الأندية السعودية، ومن حملة شارة قيادته وحقق الكثير من البطولات خلال مسيرته.

تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفية السعودية، قام بترتيب مباراة اعتزال لياسر القحطاني بين الهلال وفريق يضم نجوم لامعة في عالم كرة القدم.

وقال القحطاني في تصريحات بالمؤتمر الصحفي الخاص بمهرجان اعتزاله: "كنت أتمنى أن يتواجد بعض زملائي الدوليين في لقاء الاعتزال".

وأضاف: "تمثيل المنتخب منعهم من التواجد في مباراة اعتزال خاصًة وأنهم متواجدون في قطر لخوض منافسات كأس الخليج العربي".

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وتابع القحطاني: "حضور أندية أوروبيًا أصبح شيء عادي ولكن مشاركة زملائي هي أمر أولي بالنسبة لي في مهرجان اعتزال بكل تأكيد".

وتقام المباراة مساء اليوم على ملعب "جامعة الملك سعود"، بتنظيم الهيئة العامة للترفية السعودية.