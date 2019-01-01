بن عطية يُصر على الرحيل، ويوفنتوس يجد بديله في لندن

الدولي المغرب في طريقه لمغادرة يوفنتوس

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

لم تنجح محاولات يوفنتوس إقناع مدافعه مهدي بن عطية بالبقاء مع الفريق، وقد بدأ النادي يبحث عن الحلول البديلة.

المدافع المغربي كان قد عبر علنًا عن رغبته الرحيل عن يوفنتوس خلال يناير الجاري لابتعاده عن التشكيل الأساسي هذا الموسم عقب عودة ليوناردو بونوتشي من الميلان، خاصة أنه كان أحد أهم نجوم الفريق في الموسم الماضي.

يوفنتوس حاول ومازال يُحاول إقناع بن عطية بالبقاء حتى نهاية الموسم على الأقل، لصعوبة تعويضه حاليًا خاصة مع إصابة أندريا بارزالي، إلا أن لاعب بايرن ميونيخ السابق يرفض كل تلك المحاولات ويُصر على الرحيل بحثًا عن وقت أكبر للعب.

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صحيفة توتوسبورت أوضحت أن بن عطية لديه عروض من عدة أندية فرنسية وعربية، وأن وكيله متواجد في إيطاليا حاليًا للتوصل لاتفاق مع يوفنتوس حول انتقاله.

وأضافت الصحيفة أن يوفنتوس وفي حال التخلي عن مدافعه، سيدخل السوق بحثًا عن خيار بديل غير مكلف، إذ ينوي الفريق دخول الصراع على ماتياس دي ليخت في الصيف القادم والمقدرة قيمته المالية بـ60-70 مليون يورو.

الصحيفة الصادرة من تورينو أوضحت أن كريستيانو روميرو مدافع جنوى هو أحد الخيارات المتاحة، لكن أكدت كذلك أن المدير الرياضي فابيو باراتيتشي يدرس فرضية أخرى وهي ضم مدافع تشيلسي أندرياس كريستينسين بالإعارة حتى نهاية الموسم.