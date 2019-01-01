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قصيدة عن محمد صلاح في برنامج "أمير الشعراء"

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شاعر فلسطيني كتب عن نجم الكرة المصرية

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

يبدو أن تأثير محمد صلاح على الشعب العربي أصبح كبيرًا، حتى أن الشعراء أصبحوا ينظمون الشعر حوله.

الشاعر الفلسطيني نزار أبو ناصر تقدم للمشاركة في برنامج "أمير الشعراء" المذاع على قناة الإمارات، وقد دخل المسابقة بقصيدة عن محمد صلاح، موضحًا أنه شخص يصلح ليكون مثالًا للشباب العرب لعمله وإصراره على النجاح.

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ونالت القصيدة إعجاب لجنة التحكيم الخاصة، وقد أجيز المتسابق للمرحلة التالية من المسابقة.

يُذكر أن محمد صلاح بدأ مشواره مع فريق المقاولين العرب في مصر قبل أن يبدأ رحلته الأوروبية من بازل السويسري ثم ينتقل إلى تشيلسي وفيورنتينا وروما، قبل أن يحط الرحال أخيرًا في ليفربول حيث بات أحد أبرز نجوم اللعبة حاليًا.

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وقد تُوج النجم المصري بجائزة أفضل لاعب في قارة أفريقيا عامي 2017 و2018 ونال جائزة أفضل لاعب في البريميرليج للموسم الماضي ويتصدر حاليًا قائمة هدافي البطولة هذا الموسم بعدما كان قد تُوج بجائزة هدافها الموسم الماضي.

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