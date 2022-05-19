بنزيما يوجه رسالة تحذيرية لريال مدريد قبل نهائي الأبطال!

كشف مهاجم ريال مدريد كريم بنزيما عن رغبته في الفوز بلقاء ريال مدريد ضد ريال بيتيس في الجولة النهائية من بطولة الدوري.

وكان الفريق الملكي قد استطاع أن يحصل على لقب الليجا الإسبانية، وذلك بعد أن تفوق على برشلونة وإشبيلية في منافسة كانت سهلة للغاية.

ورغم حسم كل شيء، إلا أن الدولي الفرنسي يرى أنه من الأفضل أن يقدم عناصر الملكي في لقاء ريال بيتيس عرضًا مميزًا للتأكيد على جاهزية النادي.

ماذا يرغب بنزيما؟

لدى ريال مدريد مواجهة مرتقبة في نهائي دوري أبطال أوروبا ضد ليفربول الإنجليزي يوم 28 مايو، في ملعب "دو فرانس" بالعاصمة باريس.

ولذلك، يرغب المدرب كارلو أنشيلوتي في إراحة بعض عناصره الأساسية خلال لقاء ريال بيتيس القادم بالدوري.

وحول مداورة العناصر في الفريق تحديث بنزيما وقال: "نحن أبطال بالفعل، لكن لكي نجهز أنفسنا للنهائي، علينا أن نلعب بشكل جيد، وأن نفوز ونكتسب الثقة".

وواصل: "نلعب في سانتياجو برنابيو ويجب أن نجعل الأشخاص الذين يأتون إلى اللقاء سعداء، هذا هو المهم".

ماذا عن موسم بنزيما حتى الآن؟

الدولي الفرنسي يقدم موسمًا رائعًا للغاية حتى الآن، حيث سجل 44 هدفًا في جميع المسابقات، فيما قاد ريال مدريد إلى نهائي البطولة الأوروبية.

يعد الموسم الحالي لكريم هو الأفضل في مسيرته الرياضية، وينتظر البعض تتويجه بجائزة الكرة الذهبية بحلول نهاية العام الحالي.

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