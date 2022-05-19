أنشيلوتي: لا تسألوني عن مبابي .. وهذا موقفي من بيل!

أكد الإيطالي كارلو أنشيلوتي المدير الفني لنادي ريال مدريد الإسباني أنه يعلم بالفعل التشكيل الأساسي الذي سيخوض المباراة النهائية في دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول الإنجليزي.

أنشيلوتي ظهر أمام وسائل الإعلام للإجابة على أسئلة الصحفيين قبل مواجهة ريال بيتيس، التي تقام مساء الجمعة على ملعب "سانتياجو برنابيو" في الجولة الأخيرة من منافسات الدوري الإسباني.

ومع نجاح ريال مدريد في حسم لقب الدوري الإسباني قبل أربع جولات على نهاية المسابقة، فإن أنشيلوتي استغل الأمر لتدوير التشكيل، ومنح لاعبيه الأساسيين راحة يحتاجونها بشدة قبل نهائي دوري الأبطال.

أسئلة الصحفيين خلال المؤتمر تعلقت بالحديث عن إمكانية انتقال كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان الفرنسي إلى النادي الملكي، ونهائي دوري أبطال أوروبا.

ماذا قال أنشيلوتي؟

في بداية المؤتمر الصحفي، تحدث أنشيلوتي عن مبابي، وعما إذا كان يفكر في انضمامه إلى ريال مدريد.

وقال أنشيلوتي: "الآن أنا فقط أفكر في نهائي دوري أبطال أوروبا".

وعما إذا كان اللاعبون في غرفة الملابس منزعجين من كثرة الحديث عن مبابي قال المدرب الإيطالي: "أنا أفهم كل هذا، تعودنا على مثل هذه الأشياء".

وأضاف: "لا أود أن يسألني أحد عن هذا، لأنني لا أذهب إلى الشارع، بل أذهب إلى فالديبيباس وإلى منزل، أو أحد المطاعم الجيدة الموجودة في مدريد، والجميع يسألني عن النهائي".

وأكمل: "ريال مدريد متحمس لخوض نهائي دوري أبطال أوروبا، ونفكر فقط في الفوز باللقب الرابع عشر، لا أكثر".

هل حدد تشكيل نهائي دوري أبطال أوروبا؟

أنشيلوتي وخلال المؤتمر الصحفي رد على سؤال حول التشكيل الأساسي في نهائي دوري أبطال أوروبا.

وقال الإيطالي: "ليس لدي شك في التشكيل الأساسي الذي سيبدأ في باريس، شكي الوحيد هو ما الذي سيكون أكثر أهمية، اللاعبون الذين يبدأون أو الذين سينهون المباراة".

وأضاف: "ليفربول يواصل القتال من أجل لقب الدوري الإنجليزي، في النهاية كان لدينا المزيد من الوقت من أجل هذه المباراة".

وتابع: "على الرغم من أننا لم نفكر في الأمر حتى الآن، لن نبدأ التحضير قبل يوم الإثنين، على الرغم من جاهزيتنا".

وأردف: "لسنا خائفين من النهائي، القلق سيأتي عند التحضير للمباراة، وعندما يأتي القلق أستمتع به، ويسعدني الاستعداد للنهائي".

ما هي حالة ألابا؟

وكشف أنشيلوتي تطورات حالة النمساوي دافيد ألابا مدافع الفريق قائلًا: "أفكر في منح الدقائق إلى اللاعبين الذين يحتاجون ذلك".

وأضاف: "ألابا سيتدرب مع المجموعة بداية من يوم الإثنين".

هل يخوض بيل آخر مباراة له مع ريال مدريد؟

أنشيلوتي تطرق كذلك للحديث عن مستقبل الويلزي جاريث بيل قائلًا: "عقده انتهى، وسواء لعب غدًا أم لا هذا ليس مهمًا، بيل كان جزءً من تاريخ هذا النادي".

وتابع: "سيظل بيل في ذاكرة ريال مدريد، لقد كان مهمًا في نهائيات دوري أبطال أوروبا والعديد من المباريات الحاسمة، من الطبيعي أن يدرك الجميع هذا".

وأكمل: "لقد تدرب، لكنه ليس جاهزًا بنسبة 100%، سنرى ما إذا كان سيجلس على مقاعد البدلاء".

وعن وداع مارسيلو وإيسكو وبيل، قال أنشيلوتي في ختام تصريحاته: "لم أتحدث مع اللاعبين حول هذا الأمر، لأننا جميعًا نركز على يوم 28، الفريق بأكمله جاهز تقريبًا، ويجب أن أقيم اللاعبين الذين يحتاجون إلى مزيد من الدقائق".

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