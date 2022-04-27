بنزيما يكشف السر وراء "بانينكا" هدفه في مانشستر سيتي

كشف المهاجم الفرنسي كريم بنزيما لاعب ريال مدريد، عن السبب الذي دفعه إلى الاعتماد على طريقة "بانينكا" في ركلة الجزاء التي سددها ضد مانشستر سيتي.

بنزيما تألق كالعادة في ليلة من ليالي دوري أبطال أوروبا، بعدما سجل هدفين أمام سيتي، في إطار ذهاب نصف نهائي البطولة على ملعب الاتحاد.

وخرج ريال خاسرًا بنتيجة 4/3 خلال هذه المباراة، حيث أحرز لريال بنزيما وفينيسيوس جونيور، وجاءت رباعية أصحاب الأرض عن طريق برناردو سيلفا وكيفين دي بروينه وجابرييل جيسوس وفيل فودين.

ماذا قال بنزيما؟

صاحب الـ34 سنة سدد ركلة الأمس وهو تحت ضغوط هائلة، بعدما أضاع ركلتين أمام أوساسونا في آخر مواجهة ريال بالدوري الإسباني.

ولكن هذا الأمر لم يؤثر بأي شيء على ثقته، بل تصدى لركلته أمام سيتي بنجاح وسددها بطريقة جمالية رائعة.

وقال اللاعب للصحفيين بعد اللقاء:"ما يدور في ذهني دائمًا هو أنه إذا لم تسدد ركلة جزاء فلن تضيع أي ركلة أبدًا".

وأضاف:"الأمر يتعلق بالثقة الذهنية، لدي الكثير من الثقة بنفسي لذلك أحاول استغلالها والأمور تسير بطريقة جيدة في النهاية".

ما هو تعليق أنشيلوتي على ركلة بنزيما؟

قال المدرب الإيطالي:"أعتقد أنه اتجه للتغيير بعد إضاعته لركلتين في المباراة الأخيرة، حاول التدرب جيدًا على التسديد في التدريبات".

وتابع:"لم أكن أعرف الطريقة التي سيسدد بها، ولكنه اختار طريقة "بانينكا" وقام بعمل جيد وأظهر شخصية قوية جدًا".

واستكمل:"ليس من السهل أبدًا أن تسدد ركلة جزاء بهذه الطريقة في نصف نهائي الأبطال، لذلك الأمر يعكس ما يتمتع به من شخصية".

ويستعد بنزيما لقيادة خط هجوم ريال ضد سيتي بملعب سانتياجو برنابيو في 4 مايو القادم، طامحًا في تكرار ما فعله بمواجهة الذهاب على ملعب الفريق الإنجليزي.

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