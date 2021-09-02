بنزيما يتحدى: مبابي سيلعب في ريال مدريد

كريم بنزيما يؤكد أن الوقت سيأتي لينتقل كيليان مبابي إلى ريال مدريد.

الأسبوع الأخير في سوق الانتقالات الصيفية 2021 حمل معه إثارة مطلقة، مع تحرك نادي ريال مدريد الإسباني من أجل محاولة التعاقد مع كيليان مبابي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

ريال مدريد حاول استغلال أن مبابي دخل العام الأخير في عقده مع باريس سان جيرمان لمحاولة ضمه، لكن نادي العاصمة الفرنسية رفض ثلاثة عروض من أجل لاعبه، كان آخرها بقيمة 200 مليون يورو في آخر أيام سوق الانتقالات.

باريس سان جيرمان لا يزال يمتلك الأمل في تجديد عقد مبابي، وإقناعه بالاستمرار في ملعب حديقة الأمراء، رغم رغبته في اللعب مع ريال مدريد.

كريم بنزيما، نجم ريال مدريد وزميل مبابي في منتخب فرنسا، أكد أن لاعب موناكو السابق سينتهي به المطاف لاعبًا في صفوف النادي الملكي.

العلاقة بين بنزيما ومبابي مثالية، وذلك منذ عودة مهاجم النادي الملكي إلى منتخب فرنسا لخوض منافسات بطولة يورو 2020، حيث تمتعا بعلاقة مميزة خارج وداخل الملعب.

وقال بنزيما في تصريحات لشبكة "rtl" الفرنسية حول علاقته مع مبابي: "نحن نتعامل بشكل جيد حقًا خارج الملعب وداخله، بالطبع أود أن يكون اليوم معي في ريال مدريد".

وأضاف القائد الثاني للنادي الملكي: "لكن عليه أن يحترم ناديه أيضًا، إنه لاعب على أي حال، وسيلعب يومًا أو آخر مع ريال مدريد".

تصريحات بنزيما تمثل ما يشبه التحدي بأن مبابي سيكون لاعبًا في ريال مدريد خلال الفترة المقبلة.

ريال مدريد سيعتمد حاليًا على مبابي لرفض العروض التي ستنهال عليه من باريس سان جيرمان حتى يناير 2022 لتجديد عقده، وحينها سيكون للفرنسي الدولي الحرية الكاملة في توقيع عقود انتقاله إلى "سانتياجو بيرنابيو" بداية من الموسم المقبل.

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