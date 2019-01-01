بنزيما يتجاوز بوشكاش بثنائية أمام إيبار

النجم الفرنسي كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد يتجاوز رقم فيرينتس بوشكاش نجم الملكي الراحل.

سجل النجم الفرنسي كريم بنزيما الهدف الأول والثالث لفريقه ريال مدريد في مواجهة اليوم أمام نظيره إيبار في الجولة الـ ١٢ من الدوري الإسباني.

هدفي بنزيما جعلاه يصل للهدف رقم ١٥٧ له في بطولة الدوري الإسباني ليتجاوز فيرينتس بوشكاش ويصل للمركز السادس في قائمة هدافي الليجا تاريخيًا.

وجاء الهدف الأول لبنزيما في المباراة من تصويبة لكرة طائشة داخل منطقة الجزاء في مرمى أصحاب الأرض الخالي بالدقيقة الـ ١٧ من المباراة.

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وأضاف النجم الفرنسي الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة الـ ٢٩ من ركلة جزاء حصل عليها لوكاس فاسكيز وسددها الفرنسي بقوة على يمين حارس المرمى.

وشهدت المباراة عدة أرقام أخرى أههما أن اللاعب الشاب فيديريكو فالفيردي أصبح أول لاعب أوروجوياني يسجل في الدوري الإسباني لريال مدريد منذ جوزيه سانتاماريا ضد أتلتيك بلباو في نوفمبر ١٩٦٠.

ويتقدم ريال مدريد في الوقت الحالي بأربعة أهداف نظيفة على نظيره إيبار في مباراة تشهد سيطرة للنادي الملكي على كافة جوانبها منذ انطلاقها.

جدير بالذكر أن ريال مدريد سيصل للنقطة الـ ٢٥ في صدارة ترتيب الدوري الإسباني حال أنهى المباراة فائزًا بينما يصل بنزيما للهدف التاسع في صدارة هدافي البطولة.