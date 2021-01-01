بنزيما يبارك المصالحة الخليجية بين السعودية وقطر

العلاقات عادت بشكل طبيعي بين البلدين

علق نجم ريال مدريد كريم بنزيما على المصالحة الخليجية التي تمت مؤخراً بين قطر والمملكة العربية السعودية بعد الخلافات في الآونة الأخيرة.

وأعلن وزير الخارجية السعودي عودة العلاقات الكاملة بين قطر ودول المقاطعة الأربع السعودية والإمارات والبحرين ومصر وتنحية الخلافات السابقة.

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ونشر بنزيما عبر حسابه على تويتر رسالة قال فيها: "الحمد لله"، وبجوارها علمي قطر والمملكة العربية السعودية.

وزار المهاجم ذو الأصول الجزائرية عدة دول عربية في السابق، ومن ضمنها السعودية وقطر ومصر، في السنوات الماضية.

ولم يكن نجم الملكي الوحيد من الوسط الرياضي الذي بارك إتمام المصالحة، ولكن شاركه عديد اللاعبين والإعلاميين البارزين بالمجال في الوطن العربي.

ومن ضمن النجوم الذين بعثوا بالتهنئة المهاجم السعودي السابق ياسر القحطاني، واللاعب الكويتي فهد الأنصاري، ومالك ألميريا والمستشار بالديوان الملكي تركي آل الشيخ.

وتستضيف قطر كأس العالم 2022، كما فازت بتنظيم الألعاب الآسيوية 2030 والتي ستقام في العاصمة الدوحة، والنسخة التالية في المملكة العربية السعودية.