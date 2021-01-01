لاعب برشلونة السابق يشارك في اقتحام الكونجرس

الفوضى تعم في الولايات المتحدة

نقلت مصادر إسبانية صوراً للاعب سابق في صفوف برشلونة كان ضمن الأشخاص الذين اقتحموا مقر الكونجرس الأمريكي اعتراضاً على نتائج الانتخابات الرئاسية.

وشهدت ليلة الأربعاء فوضى كبرى في العاصمة واشنطن بعد أن اقتحم أشخاص مساندون للرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب مقر الكونجرس احتجاجاً على نتائج انتخابات الرئاسة.

جريدة "آس" قالت إن ديفيد وود، لاعب فريق برشلونة لكرة السلة السابق، كان ضمن الأفراد المشاركين في أعمال الفوضى واقتحام المبنى.

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وعرض التقرير صوراً للاعب الأمريكي أثناء تواجده في المظاهرات والاحتجاجات، كما عرضت صوراً قديمة له بقميص البلوجرانا أثناء فترته لاعباً مع الفريق.

وود لعب موسماً وحيداً بقميص برشلونة في 1989-1990، ولكن منذ الاعتزال تحول للعمل السياسي والتبشير الديني وعُرف عنه آرائه المتطرفة حسبما نقل التقرير.

اللاعب السابق كان من أعضاء المنتخب الأمريكي الذي تُوج ببرونزية كأس العالم 1998 في اليونان.

وبحسب وسائل الإعلام، أدى اقتحام مبنى الكونجرس إلى سقوط أربعة قتلى وعدد من الجرحى بسبب الاشتباكات بين المقتحمين والشرطة.