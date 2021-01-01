قبل أيام معدودة من الكلاسيكو .. بنزيما يتغزل في ميسي وبرشلونة

لقاء مرتقب في صراع الليجا

كال نجم وهداف ريال مدريد كريم بنزيما المديح لنظيره في برشلونة ليونيل ميسي قبل أيام معدودة من قمة الدوري الإسباني والكلاسيكو المرتقب بين الفريقين.

ويحل برشلونة ضيفاً على ملعب "ألفريدو دي ستيفانو" بالعاصمة الإسبانية مدريد لملاقاة النادي الملكي في مباراة حاسمة بصراع الليجا مع أتلتيكو.

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وقال بنزيما للبرنامج الرسمي لرابطة الدوري الإسباني: "ستكون مباراة صعبة ضد فريق يحب الاستحواذ مثلنا، ستُلعب في وسط الميدان".

وأكمل: "مثل لقاء الذهاب، سنلعب من أجل الفوز لأن هذا اللقاء بمثابة النهائي لنا، هي المباراة الأفضل في العالم".

وواصل الفرنسي: "لست أنا من أقول ذلك ولكن الجميع، هي مباراة مهمة تجمع فريقين بتاريخ عريق".

وختم: "هم فريق يملك الاستحواذ وحارس مميز وليونيل ميسي الذي يفعل كل الأمور في برشلونة، يجب الحذر منه لأنه خطير للغاية".

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يذكر أن مباراة الذهاب بين الفريقين انتهت بفوز ريال مدريد بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل واحد في "كامب نو".