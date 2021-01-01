من يحقق الدوري الإسباني 2021؟ مباريات ريال مدريد وبرشلونة وأتلتيكو المتبقية
يعيش الدوري الإسباني نسخة استثنائية للغاية في موسم 2020-21، حيث يُعاني قطبا الليجا، ريال مدريد وبرشلونة، من انهيار في المستوى غير معتاد بالمرة، صاحبه فقدان للعديد من النقاط جعلتهما يبتعدان نسبيًا عن صدارة البطولة.
في الوقت نفسه فإن سقوط الميرينجي والبرسا أتى بالتزامن مع بزوغ نجم أتلتيكو مدريد، الذي ابتعد بصدارة البطولة لفترة، قبل أن يبدأ هو الآخر في فقدان النقاط من جهة، والقطبان يستفيقان من جهة أخرى، وتشتعل الليجا بمنافسة ثلاثية من العيار الثقيل.
لعل أبرز ما يميز البطولة الإسبانية هذا الموسم هو عدم وجود مباراة مضمونة أيًا كان الخصم، فمثلًا قادش الصاعد حديثًا لليجا فاز على ريال مدريد وعجز برشلونة عن الفوز عليه في مناسبتين، كما هُزم أتلتيكو مدريد من ليفانتي وتعادل معه في أسبوع واحد رغم فارق المستويات.
إثارة كبيرة موجودة في الدوري الإسباني هذا الموسم، ليبقى السؤال، من سيتمكن في النهاية من الظفر بالبطولة؟ هل يحافظ ريال مدريد على لقبه أم يحقق أتلتيكو مدريد بطولته الأولى من 2014 أم يُفاجئ برشلونة الجميع بعودة كبيرة ورفع الدرع في كامب نو؟
في هذا التقرير نتعرف سويًا على جدول ترتيب الدوري الإسباني والمباريات المتبقية لثلاثي المقدمة.
جدول ترتيب الدوري الإسباني
|الترتيب
|الفريق
|لعب
|فاز
|تعادل
|خسر
|له
|عليه
|فارق
|نقاط
|1
|أتلتيكو مدريد
|24
|18
|4
|2
|47
|16
|+31
|58
|2
|برشلونة
|25
|16
|5
|4
|55
|22
|+33
|53
|3
|ريال مدريد
|25
|16
|5
|4
|43
|20
|+23
|53
|4
|إشبيلية
|24
|15
|3
|6
|34
|18
|+16
|48
|5
|ريال سوسييداد
|25
|11
|9
|5
|42
|21
|+21
|41
|6
|ريال بيتيس
|25
|12
|3
|10
|33
|38
|-5
|39
|7
|فياريال
|25
|8
|13
|4
|33
|27
|+6
|37
|8
|غرناطة
|25
|9
|6
|10
|31
|42
|-11
|33
|9
|ليفانتي
|25
|7
|11
|7
|35
|34
|+1
|32
|10
|أتلتيك بيلباو
|24
|8
|6
|10
|34
|28
|+6
|30
|11
|سيلتا فيجو
|25
|7
|9
|9
|30
|37
|-7
|30
|12
|أوساسونا
|25
|7
|7
|11
|23
|33
|-10
|28
|13
|خيتافي
|25
|7
|6
|12
|20
|30
|-10
|27
|14
|فالنسيا
|25
|6
|9
|10
|30
|35
|-5
|27
|15
|قادش
|25
|6
|7
|12
|21
|41
|-20
|25
|16
|إيبار
|25
|4
|10
|11
|20
|28
|-8
|22
|17
|ألافيس
|25
|5
|7
|13
|20
|39
|-28
|22
|18
|بلد الوليد
|25
|4
|10
|11
|23
|36
|-13
|22
|19
|إلتشي
|24
|4
|9
|11
|21
|36
|-15
|21
|20
|ويسكا
|25
|3
|11
|11
|22
|36
|-14
|20
ما هي المباريات المتبقية لريال مدريد في الدوري الإسباني؟
الفرصة ستكون مواتية لريال مدريد لتقليص الفارق مع المتصدر أتلتيكو مدريد عندما يحل ضيفًا عليه في ديربي مدريد، ثم يلعب الملكي مع إلتشي، على أن يكون الكلاسيكو أمام برشلونة في شهر أبريل.
من الناحية النظرية جدول ريال مدريد ليس بالسهل أبدًا، فلا تزال أمامه مواجهة مع برشلونة وأتلتيك بيلباو وإشبيلية وحتى الختام سيكون أمام فياريال العنيد.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة / الملعب
|26
|أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|27
|ريال مدريد - إلتشي
|الأحد 14 مارس 2021،
30 رجب 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
|28
|سيلتا فيجو - ريال مدريد
|الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442
|بالايدوس
|29
|ريال مدريد - إيبار
|الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
|30
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
|31
|قادش - ريال مدريد
|الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442
|رامون دي كارانزا
|32
|ريال مدريد - ريال بيتيس
|الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
|33
|خيتافي - ريال مدريد
|الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442
|كولسيوم ألفونسو بيريز
|34
|ريال مدريد - أوساسونا
|الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
|35
|ريال مدريد - إشبيلية
|الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
|36
|غرناطة - ريال مدريد
|الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442
|نويفو لوس كارمينيس
|37
|أتلتيك بيلباو - ريال مدريد
|الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442
|سان ماميس
|38
|ريال مدريد - فياريال
|الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442
|ألفريدو دي ستيفانو
ما هي المباريات المتبقية لبرشلونة في الدوري الإسباني؟
ربما أن جدول مباريات برشلونة هو الأصعب من ضمن الثلاثي، فسيلتقي البرسا مع أغلب الفرق القوية في الليجا، بدايةً من ريال سوسييداد وريال مدريد وفياريال مرورًا بفالنسيا وغرناطة ووصولًا في النهاية إلى المتصدر أتلتيكو مدريد.
|الجولة
|
المباراة
|
الموعد / النتيجة
|الملعب
|26
|أوساسونا - برشلونة
|الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442
|السادار
|27
|برشلونة - ويسكا
|الأحد 14 مارس 2021،
1 شعبان 1442
|كامب نو
|28
|ريال سوسييداد - برشلونة
|الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442
|ريالي أرينا
|29
|برشلونة - بلد الوليد
|الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442
|كامب نو
|30
|ريال مدريد - برشلونة
|الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442
|سانتياجو بيرنابيو
|31
|برشلونة - خيتافي
|الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442
|كامب نو
|32
|فياريال - برشلونة
|الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442
|لا سيراميكا
|33
|برشلونة - غرناطة
|الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442
|كامب نو
|34
|فالنسيا - برشلونة
|الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442
|ميستايا
|35
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442
|كامب نو
|36
|ليفانتي - برشلونة
|الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442
|سيوتات دي فالنسيا
|37
|برشلونة - سيلتا فيجو
|الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442
|كامب نو
|38
|إيبار - برشلونة
|الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442
|إيبوروا
ما هي المباريات المتبقية لأتلتيكو مدريد في الدوري الإسباني؟
يمكن القول أن جدول مباريات الأتليتي المقبل متوسط، فهو صحيح سيلتقي ببعض الكبار كريال مدريد وبرشلونة، لكن أغلب مبارياته ستكون أمام الفرق التي تنافس على الهبوط بالدرجة الأولى، وفارق المستوى والجودة سيلعب دورًا في هذا لكتيبة دييجو سيموني.
|الجولة
|المباراة
|الموعد
|النتيجة / الملعب
|26
|أتلتيكو مدريد - ريال مدريد
|الأحد 7 مارس 2021،
23 رجب 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|18
|أتلتيكو مدريد - أتلتيك بيلباو
|الأربعاء 10 مارس 2021،
26 رجب 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|27
|خيتافي - أتلتيكو مدريد
|السبت 13 مارس 2021،
29 رجب 1442
|كولسيوم ألفونسو بيريز
|28
|أتلتيكو مدريد - ألافيش
|الأحد 21 مارس 2021،
8 شعبان 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|29
|إشبيلية - أتلتيكو مدريد
|الأحد 4 أبريل 2021،
22 شعبان 1442
|رامون سانشيز بيزخوان
|30
|ريال بيتيس - أتلتيكو مدريد
|الأحد 11 أبريل 2021،
29 شعبان 1442
|بينيتو فيامارين
|31
|أتلتيكو مدريد - ويسكا
|الأربعاء 21 أبريل 2021،
9 رمضان 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|32
|أتلتيك بيلباو - أتلتيكو مدريد
|الأحد 25 أبريل 2021،
13 رمضان 1442
|سان ماميس
|33
|أتلتيكو مدريد - إيبار
|الأربعاء 28 أبريل 2021،
16 رمضان 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|34
|إلتشي - أتلتيكو مدريد
|الأحد 2 مايو 2021،
20 رمضان 1442
|مانويل مارتينيز فاليرو
|35
|برشلونة - أتلتيكو مدريد
|الأحد 9 مايو 2021،
27 رمضان 1442
|كامب نو
|36
|أتلتيكو مدريد - ريال سوسييداد
|الأربعاء 12 مايو 2021،
30 رمضان 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|37
|أتلتيكو مدريد - أوساسونا
|الأحد 16 مايو 2021،
4 شوال 1442
|واندا ميتروبوليتانو
|38
|بلد الوليد - أتلتيكو مدريد
|الأحد 23 مايو 2021،
11 شوال 1442
|نويفو خوسي زوربيلا