"بنزيما خليفة هنري وعلى مبابي التعلم منه"

يعتقد النجم الفرنسي السابق إيمانويل بيتي، أن كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، يجب عليه التعلم من مواطنه كريم بنزيما مهاجم ريال مدريد.

مبابي برز مؤخرًا كأحد أهم المهاجمين في أوروبا، وارتبط بالرحيل عن باريس سان جيرمان والانتقال إلى ريال بعد انتهاء عقده الصيف القادم.

بيتي الذي سبق أن لعب لمنتخب فرنسا وآرسنال وتشيلسي، تحدث لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، وتطرق إلى المقارنة بين بنزيما ومبابي، قبل المواجهة بينهما بلقاء ريال مدريد وباريس في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، مساء اليوم، الثلاثاء، على ملعب حديقة الأمراء.

ماذا قال بيتي؟

لاعب وسط آرسنال السابق قال:"بعد رحيل تييري هنري، بالنسبة لي خليفته هو كريم بنزيما، والآن لدينا كيليان مبابي الذي سيكون بديله للسنوات القليلة المقبلة".

وأضاف:"هذا الثلاثي يمثل قدوة للأجيال المختلفة، وأعتقد أن بنزيما ومبابي يمكنهما الذهاب إلى أبعد من ذلك".

وعن مبابي بالتحديد:"لقد فهم أنه لا يستطيع إحداث الفارق طوال الوقت بمفرده خاصة ضد الفرق الكبيرة، مع اللاعبين الأكبر سنًا وأكثر نضجًا من الناحية التكتيكية".

وتابع:"يجب أن ينظر إلى كريم ويفعل مثله، يجب أن يستوحي مبابي ما قام به بنزيما في مسيرته، وهو يعلم جيدًا أن إيقاعه وسرعته سيكون لهما دورًا في تعويضه في وقت ما عن الذكاء باللعبة والعلاقة بزملائه".

توقعه لمواجهة ريال وباريس

وتطرق بيتي كذلك إلى رؤيته حول لقاء الليلة قائلًا:"ريال اعتاد على إدارة هذه المباريات، مع لاعبين ذوي خبرة اعتادوا على هذا النوع من الضغط".

وأوضح:"ومن ناحية أخرى هناك باريس الذي اكتسب الثقة بعد التأهل للنهائي ونصف النهائي، لكن هناك الكثير من العوامل المؤثرة، مثل مشاركة بنزيما، وحقيقة أن كارلو أنشيلوتي درب باريس، مستوى ليونيل ميسي والشائعات المحيطة بمبابي".

وأنهى حديثه:"هناك الكثير من الأسئلة التي لم تتم الإجابة عليها، لذلك أتطلع إلى هذه المباراة مثل جميع مشجعي باريس ومن يريدون مستويات جيدة للأندية الفرنسية في أوروبا".

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