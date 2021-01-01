بنزيما: انضمام رونالدو وهالاند؟ لست رئيس النادي أو المدرب

مؤتمر لقاء أتالانتا القاري

استغل نجم ريال مدريد المؤتمر الصحفي لمباراة فريقه الأوروبية مع أتالانتا للرد حول شائعات انضمام الثنائي كريستيانو رونالدو وإرلينج هالاند للملكي.

ودارت الأحاديث على مدار الأيام المقبلة حول اتصالات بين رونالدو وناديه السابق من أجل عودته من جديد للنادي الملكي عقب إخفاقات يوفنتوس القارية.

اقرأ أيضاً .. فينيسيوس: المراوغة أسهل من التسجيل وبنزيما قدوتي

وقال بنزيما: "مع كريستيانو فعلت عديد الأشياء هنا، لا أعرف ما وضعه في يوفي، معي دائماً كان جيداً، لا أعرف إذا كان سيعود، لست رئيس النادي أو المدرب".

وأضاف: "هالاند؟ لن أتحدث عن لاعبين ليسوا هنا، كل شهر نتحدث عن أشخاص ليسوا معنا، أشخاص يسجلون الأهداف لفرقهم، إذا أتت الفرصة يوماً ما ليأتي".

وعلق الفرنسي على غياب إيدين هازارد: "لم يمتلك الحظ منذ قدومه، نعرف السبب ونريد مساعدته، حزين من أجله لأنه يريد المساعدة وإظهار نجوميته".

اقرأ أيضاً .. لا جديد .. هازارد غائب عن تدريبات ريال مدريد

وعن مباراة الغد: "فريق جيد للغاية وستكون مباراة صعبة، هم قادمون من أجل تقديم مباراة جيدة، يجب أن نظهر الطموح والرغبة، لا يوجد مرشح، جميع الفرق متساوية".

وناقش بنزيما مصيره مع الملكي: "عقدي ممتد بعد حتى 2022، إذا أراد الرئيس تمديد عقدي أنا هنا وأتمنى الاستمرار مع الفريق".

وسبق وفاز ريال مدريد في إيطاليا على أتالانتا بهدف نظيف قبل أسبوعين في لقاء الذهاب.