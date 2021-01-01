فينيسيوس: المراوغة أسهل من التسجيل وبنزيما قدوتي

البرازيلي يفتح قلبه

تحدث لاعب ريال مدريد فينيسيوس جونيور عن إصابته السابقة وعلاقته الخاصة مع نجم الفريق كريم بنزيما الذي يصفه بقدوته والأفضل في العالم بمركزه.

البرازيلي قبل موسمين عانى من إصابة خطيرة في لقاء أياكس بدوري أبطال أوروبا أبعدته عن الملاعب لعدة شهور وأثرت على مستواه.

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وعن ذلك، قال مع "El Pais": "كنت غاضباً بسبب عدم اللعب ومساعدة الفريق، ركضت لخمسين متراً وقلت إن بإمكاني الاستمرار في الملعب ولكن الأمر أصبح أسوأ".

وأضاف: "شهران أو ثلاثة لم ألعب، حتى ارتداء الحذاء كان مؤلماً، أمضيت ستة أشهر وأنا أشك في نفسي، حتى الجو البارد كان مؤلماً".

وواصل الجناح: "في مواقف الواحد على واحد المدافع يبحث عن ضربك دائمأً، بالبداية كنت أفكر بحذر، الآن لا أركز مع الأمر ولا أخاف من الإصابة، أنا جيد في تلك المواقف وبالنسبة لي المراوغة أسهل من التسجيل".

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وحول علاقته مع بنزيما: "منذ وقتي في البرازيل وأنا أحبه، لاعب هائل والأفضل في العالم بمركزه حالياً، اللعب معه يساعدني، أستمع لأي نصيحة منه وأحاول مساعدته للتسجيل".

وواجه فينيسيوس عديد الانتقادات من قبل الإعلام والجمهور بسبب إضاعته للفرص السهلة وعدم تسجيله للأهداف بشكل مستمر مع الفريق الملكي.