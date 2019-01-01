بندر الأحبابي وليكو وجمال عبدالله الأفضل بدوري الخليج العربي

توج حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله بجائزة أفضل حارس مرمى

أعلنت رابطة دوري الخليج العربي عن الأفضل خلال شهر أكتوبر المنقضي، سواء كأفضل لاعب أو مدير فني، وكذلك أفضل حارس مرمى.

ووقع اختيار الرابطة على ثنائي نادي العين بندر الأحبابي وإيفان ليكو جائزتي أفضل لاعب وأفضل مدرب في دوري الخليج العربي لشهر أكتوبر بينما توج حارس مرمى اتحاد كلباء جمال عبدالله بجائزة أفضل حارس مرمى.

الأحبابي تفوق على منافسيه بهذه الجائزة، حيث حصد 36% من الأصوات، متفوقًا بفارق بسيط على زميله في الفريق التوغولي كودجو لابا الذي حصل على 32% من أصوات الجمهور.

أما المدرب الكرواتي إيفان ليكو فقد جمع 44% من الأصوات، متفوقًا على مدرب الشارقة عبدالعزيز العنبري الذي حاز على 30% من الأصوات، بينما جاء مدرب شباب الأهلي رودولفو أروابارينا ثالثًا ب26% من الأصوات.

جمال عبدالله حارس مرمى اتحاد كلباء والذي يُعد أول لاعب من فريق يحصد هذه الجائزة فقد حصد 38% من الأصوات بينما فاز شامبيه ب36%، وحل حارس مرمى الجزيرة علي خصيف ثالثًا ب26% من إجمالي الأصوات.

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ومن المنتظر أن تقوم رابطة المحترفين الإماراتية بتسليم الفائزين جوائزهم قبل بداية مباريات فرقهم خلال منافسات الجولة السابعة من دوري الخليج العربي التي ستنطلق مساء الخميس 7 نوفمبر.