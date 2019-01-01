كشف موعد قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا

من المنتظر أن تكون النسخة الجديد الأخير بالعدد الحالي 32 فريقًا

قالت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استقر على يوم الـ10 من ديسمبر المُقبل من أجل إجراء قرعة النسخة الجديد من دوري أبطال آسيا 2020.

ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديد الأخير بالعدد الحالي 32 فريقًا، بينما سيتم توسيع عدد المشاركين إلى 40 ناديًا، حيث سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.

الأندية السعودية تُنافس في النسخة الجديد بحضور أربعة أندية، حيث تُشارك أندية النصر، الهلال، والتعاون من دور المجموعات مباشرة على أن يخوض الأهلي الملحق التمهيدي.

وينتظر الهلال السعودي خوض مباراة نهائي النسخة الحالية من البطولة القارية، حيث تُقام المباراة الأولى بالرياض السبت المُقبل بينما يُقام الإياب يوم 24 نوفمبر باليابان.

وكان النصر قد حجز مقعده بصفته حاملاً للقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والهلال بصفته وصيفه، فيما تأهل التعاون الثالث في سلم الترتيب وحامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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فيما سيخوض الأهلي الدور التمهيدي في البطولة بصفته صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري.