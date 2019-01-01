دوري أبطال آسيا

كشف موعد قرعة النسخة الجديدة من دوري أبطال آسيا

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Getty Images
من المنتظر أن تكون النسخة الجديد الأخير بالعدد الحالي 32 فريقًا

قالت تقارير صحفية سعودية أن الاتحاد الآسيوي لكرة القدم قد استقر على يوم الـ10 من ديسمبر المُقبل من أجل إجراء قرعة النسخة الجديد من دوري أبطال آسيا 2020.

ومن المنتظر أن تكون النسخة الجديد الأخير بالعدد الحالي 32 فريقًا، بينما سيتم توسيع عدد المشاركين إلى 40 ناديًا، حيث سيتم استحداث مجموعة إضافية في كل من منطقتي الشرق والغرب.

الأندية السعودية تُنافس في النسخة الجديد بحضور أربعة أندية، حيث تُشارك أندية النصر، الهلال، والتعاون من دور المجموعات مباشرة على أن يخوض الأهلي الملحق التمهيدي.

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وينتظر الهلال السعودي خوض مباراة نهائي النسخة الحالية من البطولة القارية، حيث تُقام المباراة الأولى بالرياض السبت المُقبل بينما يُقام الإياب يوم 24 نوفمبر باليابان.

وكان النصر قد حجز مقعده بصفته حاملاً للقب دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين، والهلال بصفته وصيفه، فيما تأهل التعاون الثالث في سلم الترتيب وحامل لقب بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

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فيما سيخوض الأهلي الدور التمهيدي في البطولة بصفته صاحب المركز الرابع في سلم ترتيب الدوري.

 

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