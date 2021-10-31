بناء على طلب كلوب.. ليفربول يخلص ريال مدريد من صداع جديد!

هل تحدث الصفقة؟

تداولت تقارير صحفية إسبانية اهتمام ليفربول بالتعاقد مع مهاجم ريال مدريد لوكا يوفيتش خلال الشتاء المقبل لتعزيز قائمة الريدز الهجومية، وبناء على رغبة المدرب يورجن كلوب.

ويعاني يوفيتش من تهميش كبير في ريال مدريد، حيث لم ينجح الدولي الصربي حتى الآن في تقديم الأداء المأمول منه وفشل تمامًا في منافسة كريم بنزيما على مكانة أساسية بسانتياجو برنابيو.

أغلب الظن أن اللاعب سيحاول الخروج من الريال في الشتاء المقبل، وهناك الكثير من الأندية الطامعة في الظفر بخدماته والآن ينضم إلى تلك القائمة ليفربول.

هل يتعاقد ليفربول مع يوفيتش؟

بحسب موقع "Fichajes" فإن يورجن كلوب تحدث مع إدارة ليفربول وطالبهم بالتعاقد مع يوفيتش في أقرب فرصة ممكنة.

وقد يظهر اهتمام ليفربول بضم مهاجم صريح منطقي، فروبيرتو فيرمينو في الأساس مهاجم وهمي وكذلك الأمر ينطبق على ديوجو جوتا.

لذلك، فمن الناحية العملية لا يوجد لاعب بأسلوب لعب مختلف باسثتناء ديفوك أوريجي، وهو الذي لا يقدم الأداء المتوقع من نجم في أنفيلد.

يبقى من المجهول إذا ما كان ضم يوفيتش سيتم بصيغة الشراء النهائي أم فقط على سبيل الإعارة، خصوصًا وأن الريال لن يتهاون في طلباته المادية لتعويض الخسائر.

ما هي الأندية الأخرى المهتمة بالتعاقد مع يوفيتش؟

وفي وقت سابق هذا الشهر، ظهرت تقارير تؤكد أن آرسنال يضع عينه نصب يوفيتش للتعاقد معه حتى يكون خليفة لألكسندر لاكازيت المتوقع رحيله بنهاية هذا الموسم.

كما طُرح اسم ميلان كوجهة محتملة لصاحب الـ25 عامًا خاصةً وفي ظل العلاقة الاستثنائية التي تربط إدارة الروسونيري مع ريال مدريد على صعيد الانتقالات بالآونة الأخيرة.

ومن الممكن أن يعود يوفيتش من حيث أتى، آينتراخت فرانكفورت، الذي يرتبط باللاعب بكل مناسبة بعد عودته بالفعل العام الماضي معارًا لستة أشهر فقط لم يقدم خلالها الكثير أيضًا.

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