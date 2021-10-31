"رونالدو بدا كالطفل الصغير أمام ليفربول"

رغم الإشادة به..

أخذ نجم الكرة الإنجليزية جاري نيفيل في الإشادة بكريستيانو رونالدو ودوره الهام مع مانشستر يونايتد رغم ما تعرض له من انتقادات في مباراة ليفربول.

وأتت الإشادة الكبرى من نيفيل على خلفية إحراز رونالدو لهدف وصناعة آخر خلال فوز مانشستر الكبير على توتنهام بلندن بنتيجة ثلاثة أهداف نظيفة.

نيفيل، الذي يُعد أحد أكبر المؤيدين لأولي جونار سولشاير في تدريب مانشستر يونايتد، كشف عما صنع الفارق أمام السبيرز وجعل رونالدو يظهر بصورته المعهودة.

الظهير الأيمن السابق للشياطين الحمر قال "إذا كان لديك شخص مثل كريستيانو رونالدو فعليك وضعه في الفريق تحت أي ظرف".

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كما أضاف "لقد لعب مانشستر يونايتد بطريقة 4-2-3-1 في آخر سبع مباريات، لكن رونالدو أحب التغيير، فأن يكون وحده في الهجوم جعله بدا كالطفل الصغير أمام ليفربول".

واختتم نيفيل حديثه بقوله "أنا متفاجئ من الأداء السيئ لمانشستر في ست أو سبع مباريات وأن المدرب مرشح للرحيل بعد مباراة ليفربول".

الجدير بالذكر أن إدارة مانشستر يونايتد جددت ثقتها في سولشاير لخوض مباريات توتنهام وأتالانتا ومانشستر سيتي ومن ثم البت في قرار بقائه أو رحيله.