بلماضي عن قضية يوسف عطال: تهدف لضرب استقرار المنتخب

القضية أثارت الجدل في الشارع الجزائري

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

رفض جمال بلماضي المدير الفني لمنتخب الجزائر الخوض كثيرًا وبالتفاصيل في قضية لاعب الخُضر "يوسف عطال"، مؤكدًا أن الهدف من هذا الحديث ضرب استقرار المنتخب.

ويتواجد المنتخب الجزائري حاليًا في قطر حيث يُقيم معسكره الإعدادي الأخير قبل التوجه لمصر لخوض غمار نهائيات كأس أمم أفريقيا 2019، وسيلعب ضد بوروندي وديًا مساء غدٍ الثلاثاء.

وكانت الصحافة الجزائرية قد أثارت في الأيام الأخيرة الجدل حول تورط يوسف عطال في حادثة أخلاقية تعود أحداثها لتجمع المنتخب قبل مواجهة تونس الودية في مارس الماضي، لكن بلماضي الذي عرف بالحادثة مؤخرًا دافع عن لاعب نيس المرشح للانضمام لباريس سان جيرمان.

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وقد قيل أن الناخب الوطني كان في طريقه للاستقالة لعدم علمه بالحادثة في وقتها فيما عرف بها أفراد من طاقمه الفني، لكن المدرب نفى كل هذا بقوله "أعلم أن الجميع يُريد معرفة التفاصيل الخاصة بقضية يوسف عطال، لكن ليس لدي ما أقوله ولا أشكك أبدًا في أعضاء طاقمي الفني".

أضاف حسبما نقلت صحيفة النهار الجزائرية "كل هذا اللغط أراه غريبًا ومؤسفًا، ولا أفهم صراحة لماذا الحديث كثير بشأن تلك المسألة، يوسف لا يستحق ما حدث له في الأيام القليلة الماضية".

"يوسف لاعب كبير ولا أريد الحديث عن تلك الإشاعات التي لا تهدف سوى لضرب استقرارنا قبل البطولة القارية المنتظرة".

يُذكر أن الجزائر وقعت في المجموعة الثالثة في كأس أمم أفريقيا، بجانب السنغال وكينيا وتنزانيا.