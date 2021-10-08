بقيادة صلاح ومحرز.. الإعلان عن قائمة المرشحين للكرة الذهبية

لا مفاجأت ربما..

أعلنت صحيفة فرانس فوتبول عن قائمة تضم 30 اسمًا من نخبة لاعبي العالم المرشحين لجائزة الكرة الذهبية في عالم كرة القدم عن عام 2021.

وكانت هذه الجائزة قد تم إلغاؤها في العام الماضي بسبب فيروس كورونا وما تركه من آثار مدمرة على كرة القدم على الصعيدين الفني والمادي.

أما هذا العام، فنشرت الصحيفة الفرنسية الشهيرة قائمة المرشحين للجائزة، وأتى على رأسها الثنائي العربي محمد صلاح ورياض محرز.

هذا إلى جانب ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو، كما تواجد كريم بنزيما ولوكا مودريتش، مع النجم الصاعد بسرعة الصاروخ إرلينج هالاند.

من برشلونة، فقط حضر النجم الشاب بيدري جونزاليس، فيما برز أسماء كثيرة للاعبي منتخب إيطاليا باعتباره بطل يورو 2020، إلى جانب مفاجأة سيمون كايير قائد الدنمارك والمتألق مع ميلان.

من برشلونة، فقط حضر النجم الشاب بيدري جونزاليس، فيما برز أسماء كثيرة للاعبي منتخب إيطاليا باعتباره بطل يورو 2020، إلى جانب مفاجأة سيمون كايير قائد الدنمارك والمتألق مع ميلان.

ما هي القائمة كاملة للمرشحين لجائزة الكرة الذهبية؟

القائمة كاملة أتت على النحو الآتي:

Here are our first nominees for the 2021 #ballondor!



🇩🇿 Riyad Mahrez

🇫🇷 Ngolo Kanté

🇳🇴 Erling Haaland

🇮🇹 Leonardo Bonucci

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Mason Mount pic.twitter.com/HdtZwVa74N — France Football (@francefootball) October 8, 2021

سيزار أزبيلكويتا (تشيلسي) - نيكولو باريلا (إنتر) - كريم بنزيما (ريال مدريد) - ليوناردو بونوتشي (يوفنتوس) - كيفن دي بروينه (مانشستر سيتي) - جورجيو كيليني (يوفنتوس) - كريستيانو رونالدو (مانشستر يونايتد) - روبن دياش (مانشستر سيتي) - جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) - برونو فيرنانديش (مانشستر يونايتد) - فيل فودين (مانشستر سيتي) - إرلينج هالاند (بوروسيا دورتموند) - جورجينيو (تشيلسي) - هاري كين (توتنهام) - نجولو كانتي (تشيلسي) - سيمون كايير ( ميلان) - روبرت ليفاندوفسكي (بايرن ميونخ) - روميلو لوكاكو (تشيلسي) - رياض محرز (مانشستر سيتي) - لاوتارو مارتينيز (إنتر) - كيليان مبابي (باريس سان جيرمان) - ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان) - جيرارد مورينو (فياريال) - ماسون ماونت (تشيلسي) - نيمار (باريس سان جيرمان) - بيدري (برشلونة) - محمد صلاح (ليفربول) - رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتي) - لويس سواريز (أتلتيكو مدريد).

من هو آخر من توّج بالكرة الذهبية؟

ليونيل ميسي هو آخر المتوجين بهذه الجائزة عن عام 2019 ويمتلك حظوظًا كبيرة في المحافظة عليها هذا العام بعد قيادته لمنتخب الأرجنتين للتتويج بدرع كوبا أمريكا في الصيف الماضي.

وبشكل عام لا يوجد سوى لوكا مودريتش الذي تمكن من كسر هيمنة ليونيل ميسي وكريستيانو رونالدو على الجائزة والمستمرة منذ 2007 حتى 2018.

القائمة التي تضم 30 لاعبًا سوف تتقلص فيما بعد إلى القائمة النهائية من 3 لاعبين فقط، على أن يتم إعلان الفائز بهذه الجائزة الاستثنائية في شهر نوفمبر المقبل.

من هم المرشحون لجائزة أفضل لاعب شاب؟

في الوقت نفسه، تم الإعلان عن قائمة اللاعبين المرشحين لجائزة أفضل لاعب شاب، والتي تحمل اسم "كوبا" وآخر من توّج بها كان ماتيس دي ليخت في 2014.

Check out the 10 nominees for the 2021 Kopa Trophy! #tropheekopa #ballondor pic.twitter.com/D6of3xXHGH — France Football (@francefootball) October 8, 2021

وأتى بيدري على رأس القائمة بجانب جمال موسيالا وجودي بيلنجهام ونجم مانشستر يونايتد ماسون جرينوود.

القائمة كاملة:

ماسون جرينوود (مانشستر يونايتد) - بوكايو ساكا (آرسنال) - بيدري (برشلونة) - جيرمي دوكو (أندرلخت) - ريان جرافينبيرش (أياكس) - جمال موسيالا (بايرن ميونخ) - فلوريان فيرتس (باير ليفركوزن) - جودي بيلنجهام (بوروسيا دورتموند) - جيوفاني رينا (بوروسيا دورتموند) - نونو مينديش (باريس سان جيرمان).

من هم المرشحون لجائزة أفضل حارس مرمى في العالم؟

أما جائزة حارس المرمى الأفضل في 2021 والتي تسمى باسم الحارس الأسطوري ياشين وآخر المتوجين بها كان أليسون بيكر (2019) فأتت على النحو الآتي:

Check out the 10 nominees for the 2021 Yachine Trophy! #tropheeyachine #ballondor pic.twitter.com/SNE4rmQN5t — France Football (@francefootball) October 8, 2021

جيانلويجي دوناروما (باريس سان جيرمان) - إيدرسون (مانشستر سيتي) - كاسبر شمايكل (ليستر سيتي) - إدواردو ميندي (تشيلسي) - تيبو كورتوا (ريال مدريد) - كيلور نافاس (باريس سان جيرمان) - مانويل نوير (بايرن ميونخ) - يان أوبلاك (أتلتيكو مدريد) - إيمليانو مارتينيز (أستون فيلا) - سمير هاندانوفيتش (إنتر).

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