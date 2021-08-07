بعد يومين على رحيله.. كومان يودع ميسي برسالة مؤثرة

يبدو أن الهولندي رونالد كومان المدير الفني لنادي برشلونة الإسباني لم يكن قد استوعب بعد حقيقة رحيل الأرجنتيني ليونيل ميسي عن النادي الكتالوني.

وأعلن برشلونة رسميًا مساء الخميس وفي مفاجأة صادمة لجميع عشاقه أن ميسي لن يتمكن من الاستمرار مع النادي الكتالوني، ولن يجدد عقده مع الفريق.

برشلونة أكد أنه اتفق بالفعل مع ميسي على العقد الجديد، لكن أزمة اقتصادية وهيكلية أدت إلى عدم التمكن من تسجيل العقد في رابطة الدوري الإسباني، وبالتالي عدم استمرار الأرجنتيني مع الفريق.

ماذا قال كومان عن رحيل ميسي؟

وبعد يومين كاملين على الإعلان عن رحيل ميسي، قرر كومان الخروج من صمته، وتوديع الأرجنتيني الذي أشرف على تدريبه لموسم واحد فقط.

وكتب كومان عبر حسابه الشخصي على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي: "من أصعب أن أفهم أنك لن تلعب لصالح برشلونة من جديد، أشكرك على كل ما قدمته إلى النادي يا ليو".

وأضاف: "لقد استمعت حقًا بالموسم الذي قضيناه نعمل سويًا، وأنا منبهر من أخلاقيات العمل التي تمتلكها ورغبتك في الفوز".

Still hard to understand that you will not play for @FCBarcelona anymore. Thanks for everything you have done for our club Leo. I really enjoyed the full season we worked together. I am impressed with your work ethic and desire to win. pic.twitter.com/iRCUpsdoZK — Ronald Koeman (@RonaldKoeman) August 7, 2021

ما هي الخيارات المتاحة أمام ميسي؟

ويحاول ميسي حاليًا إيجاد نادٍ جديد ينتقل إليه بعدما انتهت مسيرته مع برشلونة بعد أكثر من 20 عامًا، قضى من ضمنها 16 موسمًا مع الفريق الأول.

ويعد نادي باريس سان جيرمان الفرنسي هو وجهة ميسي الأقرب في الوقت الحالي، حيث تشير كافة التقارير إلى اتفاق وشيك بين الطرفين، إلا أن صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن الأمر ليس سوى شائعة.

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