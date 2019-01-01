بعد ويلتون، الوصل يُعلن رسميًا ضم البيرق

الوصل يسير بخطوات ثابتة نحو الموسم الجديد

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

واصل الوصل ضرباته القوية في سوق الانتقالات الصيفية استعدادًا للموسم الجديد من دوري الخليج العربي الإماراتي، ذلك بضم محمد البيرق حارس مرمى اتحاد كلباء.

وكان الوصل قد أعلن يوم أمس تعاقده مع ويلتون سواريز هداف الشارقة في صفقة انتقال حر عقب نهاية عقده مع بطل الدوري.

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وقد أعلن النادي عبر حسابه الرسمي على تويتر مساء اليوم ضمه للبيرق صاحب الـ24 عامًا.

ولم يُعلن الوصل عن التفاصيل المالية الخاصة بشراء حارس المرمى من اتحاد كلباء والذي كان يرتبط معه اللاعب بعقد يمتد حتى عام 2021.

يُذكر أن اتحاد كلباء كان قد أبدى تمسكه بحارس مرماه نافيًا وجود أي عروض لضمه، لكن يبدو أن رغبة الوصل الكبيرة في ضم اللاعب لعبت الدور الأهم في إتمام الصفقة بنجاح.