رسميًا | اتحاد كلباء يتعاقد مع ياسين البخيت

الفريق الإماراتي يعمل جيدًا على دعم صفوفه

كتب | تامر أبو سيدو | فيس بوك | تويتر

أعلن اتحاد كلباء رسميًا عن تعاقده مع الأردني ياسين البخيث.

ونشر الحساب الرسمي للنادي الإماراتي عبر تويتر تغريدة رحب بها بلاعب وسط دبا الفجيرة السابق، مؤكدًا التعاقد معه لموسم واحد.

وانتهى عقد صاحب الـ30 عامًا مع دبا الفجيرة بنهاية الموسم المنقضي حديثًا، وقد وقع للنمور في صفقة انتقال حر.

وكان اتحاد كلباء قد أعلن قبل أيام تجديد عقد لاعبه داوود علي لموسم واحد، وتربطه الأخبار بمدافع الشباب السعودي جمال بلعمري.

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يُذكر أن اتحاد كلباء أنهى الموسم المنقضي حديثًا في دوري الخليج العربي الإماراتي في المركز الـ11، وتهدف الإدارة لتفادي الأزمة التي مر بها الفريق ومعاناته للبقاء في البطولة خلال الموسم القادم.