سيري آ

بعد وصوله بيوم واحد إبراهيموفيتش يسجل ويصنع مع ميلان

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السلطان يتأقلم على أجواء ميلان من جديد بسرعة

احتاج زلاتان إبراهيموفيتش إلى 24 ساعة فقط، مع ميلان ليسجل أول أهدافه مع الروسونيري.

وانضم السويدي صاحب الـ 38 عاماً، بشكل رسمي لميلان في فترة الانتقالات الحالية، بعد نهاية عقده مع لوس أنجلوس في الدوري الأمريكي.

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ولعب ميلان مباراة ودية اليوم أمام رودينس، ضمن استعداد الفريق لاستئناف الدوري الإيطالي، وفيها فاز الروسونيري بتسعة أهداف دون رد.

إبراهيموفيتش شارك بشكل أساسي في المباراة، ونجح في التسجيل وصناعة هدفاً لزميله كالابريا خلال الشوط الأول الذي انتهى بخماسية نظيفة.

ومن المنتظر أن يعود ميلان للمنافسات الرسمية، مساء الإثنين أمام سامبدوريا في الجولة الـ 18 من الدوري الإيطالي.

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الحادي عشر من جدول ترتيب السيري آ برصيد 21 نقطة.

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