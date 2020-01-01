إبراهيموفيتش يفسر اختياره للرقم 21 مع ميلان

إبرا عاد إلى ميلانو

فسر النجم السويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأسباب وراء اختياره الرقم 21 ليرتديه في تجربته الثانية مع ميلان بعد تقديمه رسميأ الخميس.

إبرا وصل ميلانو بطائرته الخاصة أمس الخميس، وسط ترحاب كبير من جماهير الفريق، ثم قام بإمضاء عقود انضمامه رسمياً للروسونيري.

وقال اللاعب لقناة النادي: "نجلي هو من اختار الرقم، عرضت على أبنائي الأرقام المتاحة، واختاروا الرقم 21".

وأضاف: "أنا هنا لمساعدة النادي والفريق وتحسين وضعه، سأحاول فعل أفضل ما يمكنني فعله، أنا سعيد بالتواجد هنا، أخيراً الأمر رسمي".

وأتبع: "في الأيام الماضية تحدثت مع بوبان ومالديني أكثر من حديثي مع زوجتي، سعيد بنجاح الأمر وعودتي، أملك ذكريات رائعة".

وختم: "لست خائفاً ولم أتغير، أنا نفس الشخص منذ الطفولة، أملك نفس الرغبة والعزيمة للنجاح وتقديم الأفضل".

فيديو | إبراهيموفيتش يختار رقمًا مفاجئًا مع ميلان

وشارك إبرا الخميس في تدريبات فريقه، ولم يتضح بعد موقفه من المشاركة في اللقاء المقبل أمام سامبدوريا بالسيري آ.