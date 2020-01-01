بعد هدفه في ريال سوسيداد.. ميسي يتفوق على رونالدو

صاروخ ماديرا أمامه فرصة لمعادلة رقم ميسي الليلة أمام إنتر

نجح ليونيل ميسي، لاعب برشلونة في تجاوز رقم كريستيانو رونالدو لاعب يوفنتوس، في قائمة أفضل هدافي الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى.

وقاد ميسي فريقه بالأمس إلى فوز على ريال سوسيداد في إطار مباريات الجولة الـ 27 من الليجا، بهدف نظيف سجله البرغوث من علامة الجزاء.

وبهدف الأمس وصل الأرجنتيني إلى هدفه رقم 438 في 474 مباراة مع برشلونة، متفوقاً على رونالدو الذي سجل 437 هدفاً في 540 مباراة.

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وسجل البرتغالي رونالدو أهدافه، مع سبورتينج لشبونة، ومانشستر يونايتد، ثم ريال مدريد ومؤخراً يوفنتوس الإيطالي.

ويتربع ميسي على صدارة هدافي الدوري الإسباني حالياً برصيد 19 هدفاً وبفارق ست أهداف عن كريم بنزيما صاحب المركز الثاني.

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على الجانب الآخر يحتل رونالدو المركز الثاني في قائمة هدافي السيري آ برصيد 21 هدفاً وبفارق ست أهداف عن تشير إيمبولي مهاجم لاتسيو.

البرتغالي صاحب الـ 35 عاماً، أمامه فرصة لمعادلة رقم ميسي أو تخطيه مساء الليلة، عندما يواجه إنتر ضمن مباريات الجولة الـ 26 من الدوري الإيطالي.